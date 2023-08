Krievu Brīvprātīgo Korpuss aicinājis 'Vagner' kaujiniekus pāriet Ukrainas pusē

Krievu Brīvprātīgo Korpuss (RDK), kas cīnās Ukrainas pusē pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīmu, ceturtdien ierakstīja videouzrunu algotņu grupējuma "Vagner" kaujiniekiem, aicinot pāriet RDK pusē un kopīgi doties jaunā gājienā uz Maskavu.

RDK publiskoja šo aicinājumu savā "Telegram" kanālā.

"Mēs vēršamies pie "Vagner" kaujiniekiem, kuriem vārdi "uzticība" un "gods" vēl arvien ir ar jēgu un nozīmi. Neraugoties uz visu, vakar tika ciniski sodīti ar nāvi jūsu komandieri un tēvs dibinātājs. Tas, ka viņus nogalināja pēc Krievijas varas augstākā ešelona pārstāvju rīkojuma, ir acīmredzams katram. Tāpēc jums tagad ir sarežģīta, bet diezgan loģiska izvēle: vai nu nostāties Krievijas Aizsardzības ministrijas steliņģī kalpot jūsu komandieru slepkavām, vai saglabāt savu godu un atriebties viņu bendēm, pārejot Ukrainas pusē," teikts videouzrunā.

Pāriet uz RDK gan tiek piedāvāts tikai tiem vagneriešiem, kas nav izdarījuši kara noziegumus Ukrainas teritorijā.

"Mēs ierosinām jums izbeigt šo asiņaino gaļasmašīnu, tā saukto "speciālo militāro operāciju", un pēc tam atkal doties gājienā uz Maskavu, bet šoreiz neapstāties 200 kilometrus no Maskavas apvedceļa un aiziet līdz galam," uzrunā sacīja RDK kaujinieks.

Vagneriešiem, kas brīvprātīgi pārietu Ukrainas pusē, tiktu garantēta drošība un cienīgi apstākļi.

Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Tveras apgabalā nogāzusies "Vagner" vadītāja Jevgeņija Prigožina privātā lidmašīna "Embraer" ar septiņiem pasažieriem un trim apkalpes locekļiem, un viņi visi gājuši bojā. Starp pasažieriem bija Prigožins un vairāki "Vagner" komandieri.

Russian Volunteer Corps invited Wagner fighters who hadn't committed any war crimes to switch sides and join their ranks so they could march on Moscow together. #RVC #Wagner #Prighozhin #Ukraine #Russia #RussiaUkraineWar #Putin pic.twitter.com/pT5I4cJv61