Saziedējusi maize, vecas bikses, video kamera un caurs makaronu maiss – šie ir tikai daži no Ukrainas armijas atradumiem Krievijai atņemtā bruņumašīnā, kas pirms tam bija krievu kapteiņa Dmitrija Furduja štābs. Furduja sazagto kopā ar karavīriem inspicēja arī pazīstamais ukraiņu militārais žurnālists Jurijs Butusovs, kurš portālam "Delfi" labprāt stāsta par to, kā ukraiņi spēkratu klusi "nozūmējuši" krieviem teju vai degungalā un pēc tam līķu smakas pavadīti "izpakojuši" krājumus, ko no saviem sirojumiem bruņumašīnā savilcis krievu armijnieks.

Bruņumašīna bija pamesta Severskijdoņecas upes krastā pie Bilahorivkas ciema, kur uz brīdi Krievijas armija bija izveidojusi placdarmu, portālam "Delfi" stāsta Butusovs. Pēc krievu padzīšanas ukraiņu karaspēks gāja izpētīt bijušā placdarma vietu, kur uzgāja lielu skaitu iznīcinātas ienaidnieka bruņutehnikas, kā arī kapteiņa Furduja bruņumašīnu. Tā bija neskarta, lieliskā darba kārtībā, turklāt ar pilnu kaujas komplektu. Bruņumašīna atradusies 100 metru attālumā no krievu pozīcijām, kas ir pretējā Severskijdoņecas krastā, tādēļ ukraiņu karavīri nolēma klusi "aizdzīt" bruņumašīnu uz drošu frontes aizmuguri, lai to tur izpētītu.