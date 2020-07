Krievu jokdari izāzējuši nule pārvēlēto Dudu

Vairākus starptautiski pazīstamus cilvēkus jau izāzējušie krievu jokdari Vladimirs Kuzņecovs un Aleksejs Soļarovs, kuri pazīstami kā Vovans un Leksuss, nupat šo triku atkārtojuši ar svaigi otrajā termiņā pārvēlēto Polijas prezidentu Andžeju Dudu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komiķi, uzdodoties par ANO ģenerālsekretāru Antonio Gutērrešu, apsveikuši Dudu ar panākumiem vēlēšanās un pēcāk nopļāpājuši 11 minūtes. Saruna pieskārusies koronavīrusa pandēmijai, saspīlējumam ar Krieviju vēstures izpratnes jautājumos un pat pašas Polijas teritoriālajām pretenzijām.

Piemēram, Duda valstu atšķirīgo viedokli par Otrā pasaules kara gaitu skaidrojis ar vārdiem: "Krievi to uzskata par draudzīgu klātbūtni, bet mēs to saucam par okupāciju." Savukārt uz jautājumu, vai Polija vēlas atgūt tās reiz kontrolēto Ļvivu, Polijas prezidents teicis: "Ekselence, par to Polijā nav diskusiju. Ļviva ir Ukrainas daļa un viss," saklausāmi satraukts teicis Duda.

Dudas birojs apstiprinājis, ka joku zvans ir noticis un prezident pats tviterī skaidro, ka komiķiem patiešām izdevies atdarināt ANO ģenerālsekretāra balsi. Viņš arī pajokojis, ka aizdomas, ka kaut kas nav lāga, viņam radušās, kad komiķi poļu šņabja nosaukumu "Żubrówka" izrunājuši labāk nekā īstais Gutērrešs.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa "żubrówka", choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Polijā uzsākta izmeklēšana, kā komiķi spējuši panākt savienošanu ar Dudu, un vai sarunas īstenošanā nav bijuši iesaistīti Krievijas specdienesti, raksta AP. Zināms, ka zvanu oficiāli saskaņojusi Polijas misija ANO.

Līdz šim Vovans un Leksuss izāzējuši Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, Lielbritānijas tagadējo premjeru Borisu Džonsonu un daudzus citus.

Jau iepriekš izskanējušas spekulācijas, ka jokdaru spēja sasniegt tik augsta ranga cilvēkus varētu slēpties Krievijas specdienestu palīdzībā. Komiķi jau vairākkārt nolieguši jebkādas saiknes ar Kremli.