'Krievu utilizācijas programma': Kremļa mobilizācijas lēmumu komentē Kijivā

Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir plāns ar nosaukumu "Bermudu trijstūris", kas paredz "kompleksu Krievijas pilsoņu utilizācijas" programmu, mikroblogošanas vietnē "Twitter" Kremļa paziņojumu par daļējas mobilizācijas sākšanu komentē Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs.

Putins trešdienas rītā TV uzrunā paziņoja, ka tiek sākta daļēja mobilizācija armijā, kas skaršot tos, kas ir izgājuši dienestu un atrodas rezervē. Savukārt aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu atklāja, ka plānots mobilizēt 300 tūkstošus cilvēku. Savukārt pirmdien Krievijas parlamentā atbalstīts plāns palielināt sodus par dezertēšanu vai padošanos.

"Izvairīšanās no mobilizācijas – cietums – Privātā militārā kompānija "Vagner"," aktualitātes Krievijā, pieminot arī atklāto cietumnieku vervēšanu karam apmaiņā pret brīvību, komentē Daņilovs.

"Tālāk: Ukrainas fronte – likvidācija – balta "Lada"," turpina amatpersona, atsaucoties uz kādu popularitāti guvušu Krievijas propagandas sižetu, kurā pozitīvi stāstīts, kā Ukrainā krituša okupanta vecāki par saņemto kompensāciju nopirkuši baltu "Lada" automašīnu.

Arī Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs ironiski komentējis Putina plānus, pieminot automašīnas.

Viņš savam ierakstam pievienojos ziņas virsrakstu, ka rūpnīcā "Moskvič" plānots saražot līdz 300 000 automašīnām gadā.

"Kremlis: izaicinājums pieņemts – tiks mobilizēti 300 000 rezervistu. Krievijas karavīri mirst karā pret Ukrainu. Radinieki saņem auto kā balvu. Dzīvības vērtība un atbalsts ekonomikai Krievijā," raksta Reznikovs.

