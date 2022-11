Krimā dzirdami sprādzieni; okupanti ziņo par dronu triecienu

Krievijas okupētajā Krimā Sevastopolē un Eipatorijā otrdien nogranduši vairāki sprādzieni, vēsta Ukrainas telekanāls "Suspiļne Krim", atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju teikto, savukārt okupantu ieceltā Krimas administrācija ziņo par dronu uzbrukumu un pretgaisa aizsardzības sistēmas darbu.

Kā vēsta "Suspiļne Krim", sprādzienus dzirdējuši Sevastopoles un Eipatorijas iedzīvotāji.

Eipatorijā bijuši dzirdama klusu sprādzienu skaņa, kā arī vairāki skaļi sprādzieni.

Sevastopoles iedzīvotāji telekanālam stāstījuši par, domājams, pretgaisa aizsardzības sistēmas darbu. Sprādzienus viņi dzirdējuši pilsētas ziemeļos.

Platformā "Telegram" vietējie kanāli publicējuši video, kuros dokumentētas sprādzienu skaņas un spilgti uzliesmojumi.

Par pretgaisa aizsardzības sistēmas darbu Sevastopolē ziņoja arī okupantu ieliktenis pilsētas administrācijas vadītāja amatā Mihails Razvožajevs.

Pilsētai uzbrukts ar droniem, un divus no tiem it kā izdevies notriekt, klāstīja okupantu marionete.

Sevastopolē apturēts jūras pasažieru transports, vēsta Kremļa medijs "RIA Novosti", atsaucoties uz okupantu pārvaldes struktūrām.

The air defense system is active in #Sevastopol , #Crimea . The movement of passenger sea transport was suspended. pic.twitter.com/4AEe0llq4K

Russian air defence is currently active over Sevastopol, #Crimea, as reports state the Armed Forces of #Ukraine are carrying out drone attacks around the city. #RussiaUkraine #UkraineWar pic.twitter.com/3dAPYVVozT