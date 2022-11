Krimas tilts nebūs pilnībā izmantojams vismaz līdz septembrim, ziņo britu izlūki

Krievijas centieni salabot Krimas tiltu turpinās, taču maz ticams, ka tas pilnībā darbosies vismaz līdz 2023. gada septembrim, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka 8. novembrī bija paredzēts slēgt autoceļa tiltu, lai varētu pārvietot un uzstādīt jaunu 64 metru garu tilta posmu. Lai nomainītu bojātos autoceļus, būs nepieciešami vēl trīs jauni posmi.

Lai gan Krimas okupantu administrācijas amatpersonas apgalvoja, ka šie papildu posmi tiks uzstādīti līdz 20. decembrim, prezidentam Putinam sniegtajā informācijā tika piebilsts, ka darbi uz otras brauktuves radīs traucējumus ceļu satiksmē līdz 2023. gada martam. Līgums par bojātā dzelzceļa tilta nomaiņu paredz darbus pabeigt līdz 2023. gada septembrim, lai gan Krievijas premjerministra vietnieks paziņoja, ka remontdarbu termiņš tiks paātrināts. Viens sliežu ceļš ir atvērts, bet dzelzceļa transports joprojām ir ierobežots. Remontdarbi ziemas mēnešos būs ļoti atkarīgi no laika apstākļiem, raksta Lielbritānijas ministrija.

Uzbrukums Krimas tiltam ir traucējis Krievijas loģistikas piegādes Krimai un Ukrainas dienvidiem, samazinot Krievijas spēju pārvietot militāro aprīkojumu un karaspēku uz apgabalu pa dzelzceļu vai autoceļiem. Tilta bojājumi, nesenais uzbrukums Melnās jūras flotei Sevastopolē un iespējamā aiziešana no Hersonas apgrūtina Krievijas valdības spēju radīt priekšstatu par militāriem panākumiem, noslēgumā ziņo britu izlūki.

