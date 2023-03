Krimas ziemeļos iznīcinātas pa dzelzceļu pārvadātas okupantu raķetes

Sprādzienā okupētās Krimas ziemeļos iznīcinātas Krievijas raķetes, kas tika transportētas pa dzelzceļu, uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas teikto atsaucas britu raidsabiedrība BBC.

Krievijas ieliktais Džankojas pilsētas vadītājs sacīja, ka apgabalam uzbrukuši bezpilota lidaparāti. Ukraina paziņoja par sprādzieniem, taču skaidri nenorādīja, ka ir atbildīga par tiem.

"[Sprādzieni] turpina Krievijas demilitarizācijas procesu un sagatavo Ukrainai piederošo Krimas pussalu deokupācijai," teikts Ukrainas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Kijiva paziņoja, ka raķetes bija paredzētas Krievijas Melnās jūras flotei. Sprādzienu rezultātā vairākas ēkas aizdegās un tika bojāts elektrotīkls.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR