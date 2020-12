Krisjumā bankas laupītāji veic vērienīgu uzbrukumu pilsētai

Brazīlijas dienvidos bruņota banda veikusi labi koordinētu uzbrukumu Krisjumai, lai aplaupītu bankas "Bamco de Brasil" vietējo mītni pilsētas centrā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Aculiecinieki stāsta, ka 200 000 cilvēku apdzīvotajā pilsētā ap pusnakti sākuši skanēt šāvieni. Militārā policija ziņo, ka izraisīts ugunsgrēks tunelī uz galvenā ceļa, kas ved uz pilsētu, domājams, lai kavētu drošībnieku papildspēku ierašanos.

Ap trijiem naktī pilsētas mērs Klesio Salvaro tviterī rakstīja, ka pilsētā notiek liels uzbrukums un aicināja cilvēkus palikt mājās.

Vienlaicīgi uzbrukumi notikuši arī policijas iecirkņiem. Tāpat tiek ziņots, ka uzbrucēji vismaz sešus cilvēkus izmantojuši par dzīvajiem vairogiem, liekot viņiem sēdēt uz ielas, lai nobloķētu ceļu.

Uzbrucējiem pēc bankas aplaupīšanas ir izdevies aizbēgt automašīnu konvojā, ziņoja mērs. Sociālajos tīklos publicētos video redzams, kā melnu auto kolonna pamet pilsētas centru.

Banka nav komentējusi, cik daudz naudas tai nolaupīts, bet daļa guvuma tika izkaisīta ielās. Tīmeklī publicētas liecības, kā cilvēki steidz lasīt izbirušās banknotes. Policija ziņo, ka aizturēti četri cilvēki, kuri uz ielas salasījuši naudu vairāk nekā 150 tūkstošu dolāru apmērā.

December 1: People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciúma - Brazil. Despite the tragedy, Christmas will be better for many people in need. The gang looks specialized and was armed with Bazooka.pic.twitter.com/4UTiavPir7