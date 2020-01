Krīze Burkinafaso: Apsver ES militārpersonu nosūtīšanu

Nabadzīgajā Sāhela zonas valstī Burkinafaso draud līdzīga varas krīze, kādu 2012. gadā pieredzēja tās kaimiņvalsts Mali, islāmistu grupējumiem pārņemot plašus valsts ziemeļu reģionus. Lai tas nenotiktu, Eiropas Savienība (ES) apsver palīdzēt vietējiem militārajiem spēkiem, raksta portāls "Janes".

Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejas locekļi 22. janvāra tikšanās laikā pārsprieduši nepieciešamību paplašināt ES vietējo spēku apmācības misiju Mali arī kaimiņzemē, ņemot vērā ļoti nopietno situāciju Burkinafaso. ES militārpersonāla ģenerāldirektors ģenerālleitnants Esa Pulkinens pavēstīja, ka 2019. gada laikā džihādistu uzbrukumos Burkinafaso gājuši bojā ap 2000 cilvēku, pirmo reizi pārsniedzot Mali šī iemesla dēļ nogalināto skaitu.

"Burkinafaso sagaida pilnīgs sagruvums, kā dēļ ES Mali apmācības misijas paplašināšana ir kritiski nepieciešama. Vienkārša militāra padomu došana nebūs pietiekama. Mums nepieciešams nodrošināt gan konsultēšanu, gan apmācību, kā mēs to jau darām Mali. Valsts ir ļoti ievainojama, viņi nav spējīgi sevi aizsargāt," skaidrojis somu ģenerālleitnants.

Skaidrojot situāciju, viņš norādīja, ka vietējos islāma kaujiniekus iedvesmo, kā arī papildina citviet kaujās pieredzi guvuši džihādisti. "Esam tur jau redzējuši viņu pirkstu nospiedumus, un viņu taktika un sistēma ir ļoti efektīvas. Viņi gūst pieredzi no Sīrijas, Irākas un Afganistānas. Tas ir ļoti satraucoši," viņš norādīja.

Pulkinena viedoklim pievienojusies arī Eiropas Ārējās darbības dienesta Āfrikas nodaļas vadītāja Birdžita Markusena, atzīmējot, ka "krīze diemžēl ir jaunā šī reģiona realitāte". "Ir laiks ES attiecīgi pielāgoties un mēs šobrīd pārdomājām visu mūsu politisko, drošības, militāro, ekonomisko un palīdzības sniegšanas pieeju reģionam," skaidroja dāniete.

Today invited with @DGEUMS to @Europarl_EN Subcommittee on Security and Defence to discuss military challenges in the #Sahel and security situation in #BurkinaFaso. All actors to step up. An integrated approach needed more than ever - not least now when all indicators are in red! pic.twitter.com/BBb09QDr1V