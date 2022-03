Kulebas un Lavrova sarunas beidzas bez rezultātiem. Teksta tiešraide

Ir sākusies trešā nedēļa kopš Kremlis deva pavēli sākt iebrukumu Ukrainā. Krievijas spēku nespēja īsā laikā sasniegt militāros mērķus – neviena no Ukrainas lielajām pilsētām nav kritusi – iebrucēji arvien brutālāk pievēršas civiliedzīvotāju terorizēšanai. Jauns nežēlības un cinisma līmenis tika sasniegts trešdien, kad ielenktajā Mariupolē bombardēšanā cieta dzemdību nams. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (15. diena)

Krievijas armija Ukrainā pilnīgi pārgājusi uz karadarbības “Sīrijas variantu” – aplenkt un terorizēt lielas un mazas pilsētas, lai radītu iespējami daudz ciešanas civiliedzīvotājiem, uzskata Ukrainas Prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien atkal telefoniski pārrunājis situāciju Ukrainā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu, paziņoja Kremlis. Arī Vācijas valdības amatpersona apstiprināja diskusijas, sakot, ka gan Šolcs, gan Makrons aicinājuši Putinu nekavējoties īstenot pamieru. Viņi trīs piekrita turpmākajās dienās uzturēt ciešus kontaktus, piebilda Vācijas amatpersona. (Sky News)

Humānās palīdzības konvojam, kas mēģināja sasniegt Mariupoli, nebija iespējas sasniegt pilsētu, jo tur notiek kaujas, paziņojis Ukrainas vicepremjers. (Al Jazeera)

Galvenās tēzes no Ukrainas un Krievijas ārlietu ministru sarunām Turcijā:- progress pamiera jautājumā nav panākts, puses nespēja vienoties par uguns pārtraukšanu;- Ukraina nevar apturēt karu, ja to nevēlas darīt valsts, kura uzbrūk;- Uguns pārtraukšana no Krievijas puses ir piesaistīta Putina Ukrainai izvirzīto prasību izpildei;- Ukraina nepadosies. Tiek meklēts diplomātisks risinājums, bet, kamēr tā nav, Ukraina aizstāv sevi un savus cilvēkus pret Krievijas agresiju, skaidro Ukrainas ministrs Kuleba.

Krievijas prasības sarunās kļūst “pieticīgākas un klusākas”, raksturo Ukrainas Prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs. Krievijas militāristi melo savai politiskajai vadībai un neziņo par reālajiem zaudējumiem, viņš norāda. Saskaņā ar Ukrainas rīcībā esošajiem datiem iebrukuma laikā dzīvību zaudējuši jau seši Krievijas ģenerāļi. Savukārt Krievijas armijas vadība strīdoties ar Federālo drošības dienestu (FSB) un viens otru mēģinot iegāzt. “Salīdzināsim viņu prasības otrajā kampaņas dienā, kad viņi paši piedāvāja sarunas, un prasības tagad. Kur palikusi gandrīz puse prasību, ko viņi izvirzīja? Tagad viņi ir pieticīgi, klusi un būs vēl pieticīgāki un klusāki pēc nākamās nedēļas kaujas laukā, kur Ukrainas bruņotie spēki gandrīz pilnībā samaisa viņus ar zemi. Tiklīdz mums ir panākumi kaujas laukā, tā viņi sarunās kļūst pieticīgāki. Sakarība ir ļoti skaidra. Situācija tiks izlemta nevis pārrunās, bet kaujas laukā,” Arestoviču citē UNIAN.

Uz CNBC jautājumu par uzbrukumu Mariupoles dzemdību namam un bērnu slimnīcai Lavrovs sacīja, ka mediji nav snieguši līdzsvarotu stāstu par notikušo. Lavrovs meloja un teica, ka šī ēka ir tukša – ka tajā neatrodoties pacienti un ka to kontrolējot Ukrainas "radikāļi".

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pēc tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu stāsta, ka abi apsprieduši humānos jautājumus. Lavrovs arī sacīja, ka tika apspriesti humānos koridori Ukrainā, piebilstot, ka šos evakuācijas maršrutus nosaka komandas no katras valsts. Viņš izteicās, ka, piegādājot Ukrainai aizsardzības palīdzību, Rietumi "uzvedas bīstami". "Mēs neuzbrukām Ukrainai," viņš apgalvoja, sakot, ka Krievija tiekot apdraudēta un ka Maskavai vajadzējis aizstāvēt Doņeckas un Luhanskas apgabalus, kurus Krievija uzskata par neatkarīgiem no Ukrainas, raksta "Sky News".

Ukrainas 92. atsevišķā mehanizētā brigāde Kijivas apgabalā pēc smagas nakts turpinot kauju, ceturtdien no rīta pienāca ziņas, ka Ukrainas spēki pārgājuši pretuzbrukumā.

Ukrainas ārlietu ministrs Dimtro Kuleba pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu paziņojis, ka ir gatavs vēlreiz tikties ar viņu, ja būs izredzes uz "būtisku diskusiju". Viņš sacīja, ka lielākā problēma, ar ko saskaras Ukraina, ir situācija aplenktajā ostas pilsētā Mariupolē, kuru intensīvi apšauda un iznīcina Krievijas spēki. Mariupolē vakar okupanti veica uzbrukumu pret dzemdību namu un bērnu slimnīcu, nogalinot vismaz trīs cilvēkus un vairākus, tostarp grūtnieces, ievainojot. Preses konferencē Kuleba norādīja, ka progresa pamiera jautājumā nav un Ukrainai ir divi uzdevumi – organizēt humānās palīdzības koridoru no Mariupoles un panākt 24 stundu pamieru. Kuleba arī sacīja, ka viņa valsts nevar apturēt karu, ja valstij, kas uzsāka agresiju – Krievijai –, "nav vēlēšanās to darīt". (Sky News)

Jauna Krievijas uzbrukuma sekas privātmāju rajonā Mariupolē.

Ukrainas izlūkdienests ziņo, ka kaujā likvidēts iebrucēju pulka komandieris Zaharovs. Krievijas Centrālā kara apgabala 90. tanku divīzijas Bataljona taktiskās grupas 6. tanku pulks cietis smagus zaudējumus Brovaru rajonā. Pārtvertajā sarunā tiek ziņots, ka 6. pulkam ir smagi zaudējumi, kolonnas iekļuvusi slēpnī un komandieris ir nogalināts. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/347663140620392/&show_text=0&width=560

ASV trešdien brīdināja, ka Krievija Ukrainā varētu lietot ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus, bet to izmantošanā apsūdzēt Ukrainu. Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zaharova šonedēļ, neminot pierādījumus, apgalvoja, ka Ukrainā ar ASV atbalstu darbojas ķīmisko un bioloģisko ieroču laboratorijas. "Tas ir acīmredzams Krievijas triks, lai mēģinātu attaisnot to, ka tā turpina īstenot savu iepriekš izplānoto, neizprovocēto un neattaisnoto uzbrukumu Ukrainai," tviterī ierakstīja Baltā nama preses sekretāre Džena Psaki. "Tagad, kad Krievija ir nākusi klajā ar šim nepatiesajiem apgalvojumiem un Ķīna ir šķietami atbalstījusi šo propagandu, mums visiem jābūt modriem, jo Krievija, iespējams, var Ukrainā izmantot ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus vai arī īstenot "viltus karoga" operāciju, kurā tie tiktu lietoti," brīdināja Psaki. (LETA)

Turcijā sākusies Ukrainas, Krievijas un Turcijas ārlietu ministru tikšanās.

Lielbritānijas valdība noteikusi sankcijas futbola kluba "Chelsea" īpašniekam Romānam Abramovičam. Krievu miljardieris ir viens no septiņiem Krievijas oligarhiem, kuru līdzekļi ir iesaldēti. Apvienotās Karalistes Valsts kases dokumentā Abramovičs raksturots kā "prokremlisks oligarhs", kuram ir ciešas saiknes ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Abramovičs iepriekš noliedzis ciešas finansiālas saites ar Putinu vai Kremli. (BBC)

Mariupoles mēra padomnieks raksta, ka Krievija turpina pilsētas bombardēšanu. Uzlidojumiem pakļauti ceļi, kas iekļauti evakuācijas maršrutos. “Krievija apzināti iznīcina ceļu infrastruktūru, lai pilnībā izolētu pilsētu un padarītu neiespējamu evakuāciju,” raksta Petro Andrjuščenko. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502859091356845&id=100048982762482&show_text=true&width=500

Krievijas aviācijas uzlidojumos Žitomirā aizvadītajā diennaktī gājuši bojā seši un ievainoti 12 cilvēki. (Liga.net)

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Polijā no Ukrainas ieradušies aptuveni 1,43 miljoni cilvēku, paziņojusi Polijas robežsardze. Trešdien robežu šķērsojuši aptuveni 117 600 cilvēku. (Al Jazeera)

Polijas vēstnieks Kijivā sacīja, ka lidojumu aizlieguma zonas noteikšana virs Ukrainas palīdzēs ātrāk pabeigt konfliktu un glābt dzīvības."Katra kavēšanās diena maksā simtiem cilvēku dzīvību," sacīja Bartošs Cičokis, kuru citē "Sky News". Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis regulāri lūdzis Rietumus noteikt lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas, taču pagaidām rietumu valstis šādu priekšlikumu ir noraidījušas, pamatojoties uz bažām, ka šāds solis varētu novest pie plašākas konfrontācijas ar Maskavu.

Francijas valdības pārstāvis Gabriels Attāls nosodījis Krievijas vērsto uzbrukumu pret dzemdību namu un bērnu slimnīcu Mariupolē kā "necilvēcīgu" un "neattaisnojamu". "Francijas valdības vārdā gribu teikt, ka Krievijas veiktais uzbrukums pret Mariupoles bērnu slimnīcu bija necilvēcīgs un gļēvs. Uzbrukums bija vērsts pret sievietēm, bērniem, veselības aprūpes darbiniekiem, tas ir neattaisnojami," viņš sacīja. (CNN)

Starp Ukrainas gūstā nonākušajiem Krievijas karavīriem vismaz 250-300 ir obligātā dienesta karavīri, paziņoja Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksejs Arestovičs. Viņš domā, ka vismaz puse Ukrainā karojošo Krievijas karavīru ir no obligātā dienesta. Kremlis un Putins iepriekš ir uzsvēruši, ka operācijā Ukrainā nepiedalās obligātā dienesta karavīri, bet profesionālais dienests.

Aplēses par Krievijas zaudējumiem kopš kara sākuma. Šie ir Ukrainas sniegtie dati un to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501824458608230400

Krievija varētu izmantot ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus Ukrainā, brīdinājis Baltais nams. Baltā nama preses sekretāre Džena Psaki izteica šādus argumentus, reaģējot uz Krievijas apgalvojumu, ka Ukraina ar ASV atbalstu vada ķīmisko un bioloģisko ieroču laboratorijas. Psaki šo apgalvojumu nodēvēja par "neprātīgu" un sacīja, ka tā varētu būt daļa no Maskavas mēģinājuma iepriekšēji attaisnot savu šādu masu iznīcināšanas ieroču izmantošanu pret Ukrainu. (Sky News)

Plašāk par trešdien notikušo okupantu uzbrukumu dzemdību namam: Ukrainas dienvidos aplenktās Mariupoles pilsētas mēra vietnieks BBC stāstījis, ka, Krievijai trešdien bombardējot dzemdību namu, gājuši bojā trīs cilvēki, tostarp viens bērns. Tiek ziņots, ka ievainoti vēl vismaz 17 cilvēki, viņu vidū arī grūtnieces."Esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi zina par šo objektu, un šī ir trešā slimnīca, ko viņi iznīcina šajā pilsētā," BBC sacīja Sergejs Orlovs.Viņš norādīja, ka iepriekšējā dienā artilērijas apšaudes rezultātā tika iznīcināta slimnīca ar 300 gultasvietām, kas paredzēta Covid-19 slimnieku ārstēšanai. "Esmu pilnīgi pārliecināts [ka tie ir viņu] mērķi," piebilda Orlovs. Pasaules Veselības organizācija ziņojusi, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma ir notikuši vismaz 18 dažādi uzbrukumi veselības aprūpes iestādēm Ukrainā.

Video: no nesprāgušas Krievijas aviobumbas tiek izskrūvēts detonators.

Par jebkādiem kara noziegumiem Ukrainā pie atbildības tiks saukti Krievijas militārie komandieri, kā arī cilvēki, kas atrodas Krievijas valdības augstākajos ešelonos, paziņoja Lielbritānijas bruņoto spēku ministrs. "Krievijas komandieriem jāatceras, ka kara noziegumus izdara ne tikai tie, kas atrodas pašā Krievijas valdības augšgalā," sacīja Džeimss Hīpijs. "Tos [kara noziegumus] pastrādā visi tajos iesaistītie un šīs zvērības tiek novērotas, tās tiek pierakstītas un cilvēki tiks saukti pie atbildības," norādīja ministrs. (Al Jazeera)

Ukrainas ziemeļaustrumu Sumi reģionā ceturtdien plānots atvērt trīs evakuācijas koridorus, paziņoja reģionālās administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. (CNN)

28. februārī Kijivas apgabalā Krievijas kājnieku kaujas mašīnas sašāva civilo vieglo automašīnu, kas nevienu neapdraudēja. Automašīnā brauca divi sirmgalvji, kas incidentā gāja bojā.

Starp trīs cilvēkiem, kas tika nogalināti Krievijas uzbrukumā dzemdību namam un bērnu slimnīcai Mariupolē, ir sešus gadus vecs bērns, sacījis pilsētas vicemērs. (Sky News)

Jaunākā izlūkošanas informācija, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija, liecina, ka Krievijas karaspēks turpina ciest zaudējumus, un gaisa operāciju aktivitāte no Krievijas ir ievērojami samazinājusies. Tāpat Londona informē, ka Krievijai ir grūti iegūt pārspēku gaisā, Maskavai saskaroties ar sīvu un efektīvu Ukrainas spēku aizsardzību. Apvienotā Karaliste uzskata, ka Krievija savos spēkos ir iekļāvusi iesauktos karavīrus. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501801441941405697

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba ir ieradies Turcijā uz sarunām ar savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu. Šīs ir augstākā līmeņa sarunas starp Krievijas un Ukrainas pārstāvjiem, kas tiks aizvadītas kopš kara sākuma. (Sky News)

Kadri ar drona “Bayraktar” darbību pret Krievijas tanku. Filmēšanas vieta un laiks nav precizēti. https://www.facebook.com/oleksandr.aronets/videos/532328471549150/&show_text=0&width=560

Pie Brovariem Kijevas tuvumā “Azov” pulka iznīcinātā pretinieka tenika.

Lai gan oficiāli apstiprinātais bojāgājušo skaits Mariupolē ir 1207, patiesais Krievijas bombardēšanu upuru skaits varētu sasniegt no 15 līdz 25 tūkstošiem cilvēku, lēš mēra padomnieks Petrs Andrjušcenko. Daudzi atrodas zem sagrauto māju drupām, kuras pagaidām nav iespējams novākt.

Ukrainas dienvidu ostas pilsētas Mariupoles aizstāvji aizvadītajā diennaktī iznīcinājuši 16 Krievijas bruņutehnikas vienības, ceturtdien paziņoja Ukrainas Iekšlietu ministrijas preses dienests.

Video: Ukrainas artilērija iznīcina Krievijas tankus pie Borodjankas.

“Radio Svoboda” video apkopojums no pēdējām dienām Mariupolē. https://twitter.com/radiosvoboda/status/1501666775485894662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501666775485894662%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fchronicle%2Fnovaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-voennoy-agressii-rf-protiv-ukrainy-live

Provizoriskie aprēķini liecina, ka Mariupolē Krievijas uzbrukumu rezultātā kopš invāzijas sākuma gājuši bojā 1207 cilvēki. Lielākā daļa nav identificēti, paziņoja pilsētas mēra padomnieks Petrs Andrjuščenko. Joprojām nezināms skaits cilvēku varētu atrasties zem sagrauto ēku drupām. Viņu meklēšana, ievainoto evakuācija un mirušo savākšana nav iespējama nepārtraukto Krievijas uzbrukumu dēļ. Visas pilsētas slimnīcas ir pārpildītas – 2500 gultasvietas tika aizņemtas jau otrajā dienā kopš pilsētas apšaudes sākuma. Katru dienu apšaudēs Mariupole zaudē ap 150 cilvēku. Pirmajā brāļu kapā guldīti 32 bojāgājušie. (Liga.net) (AP/Scanpix/LETA)

Video: aizvadītās nakts bombardēšanas sekas Ahtirkā.

Aizvadītajā naktī Krievijas uzlidojumos cietušas divas slimnīcas un un elektrostacija Žitomirā. Savukārt Ahtirkā uzlidojumos sagrauts pārtikas veikals. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/videos/960914021225621/&show_text=0&width=264

Ukrainas Ārlietu ministrija publicējusi ārzemju kompāniju sarakstu, kas par spīti Krievijas iebrukumam Ukrainā un kara noziegumiem līdz šim ir izlēmušas palikt Krievijas tirgū.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ziņo, ka iebrukumā Ukrainā, domājams, piedalās pieredzējuši Krievijas algotņi. Iepriekš par Krievijas plāniem stiprināt demoralizētās okupantu vienības ar algotņiem ziņoja raidsabiedrība CNN. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501701763921059845?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501701763921059845%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-zelenskyy-ceasefire-nato-visa-live-updates-12541713

ASV aplēses liecina, ka divās kara nedēļās Ukrainā nogalināti 5000-6000 Krievijas armijas karavīru. Ievainoto krievu karavīru skaits varētu būt aptuveni 15 000 – 18 000, pamatojoties uz pieņēmumiem, ka ievainoto skaits parasti ir trīs reizes lielāks par nogalinātajiem. Kāda ASV amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, nosauca šo prognozi par "ļoti, ļoti nozīmīgu upuru skaitu” un salīdzināja šo skaitli ar dažām Otrā pasaules kara kaujām. Tikmēr Ukraina ziņo par vismaz 12 000 zaudētiem okupantu karavīriem. Pagājušajā nedēļā Krievija pirmo reizi kara laikā paziņoja kādu informāciju par zaudējumiem un apgalvoja, ka karā bojā gājuši nepilni 500 tās karavīru. Nevienu no šiem faktiem nevar apstiprināt, ņemot vērā aktīvās kara darbības un arī informatīvo karu, kas notiek starp abām pusēm. (BBC)

Neliels skaits britu karavīru ir ignorējuši pavēles un varētu būt devušies karot uz Ukrainu, paziņojusi Lielbritānijas armija. Karavīri ir “prombūtnē bez atvaļinājuma” un uz Ukrainu devušies privātā kārtā. Armija stingri iesaka viņiem atgriezties. Iepriekš britu Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka karavīriem aizliegts doties uz Ukrainu “līdz turpmākiem paziņojumiem” neatkarīgi no tā, vai karavīrs ir vai nav atvaļinājumā. Par noteikumu ignorēšanu draud disciplināras vai administratīvas sekas. (Sky News)

Masu kaps Mariupolē, kur gulda Krievijas veiktās bombardēšanas upurus. (AP/Scanpix/LETA)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien notikušo gaisa uzbrukumu dzemdību namam Mariupolē raksturoja kā zvērību un genocīdu. Kas zināms par šo notikumu: Mariupoles vadība apsūdz Krieviju vairāku aviobumbu nomešanā uz dzemdību namu un bērnu slimnīcu, vienu no kompleksa ēkām sagraujot. Vismaz 17 cilvēki ir ievainoti. Uzbrukums notika par spīti Krievijas solījumam ievērot 12 stundu pamieru, lai ļautu civiliedzīvotājiem evakuēties no vairākām pilsētām. Krievijas Ārlietu ministrija bez pierādījumu sniegšanas vainu noveļ uz Ukrainu, apgalvojot, ka slimnīcā bijušas militārās pozīcijas. Foto un video no notikuma vietas neko par to neliecina. (CNN)Uzbrukums izpelnījies starptautisku nosodījumu.

“Bellingcat” vadošais izmeklējošais žurnālists Hristo Grozevs prognozē, ka pēc kādas nedēļas vai desmit dienām Krievija varētu “iesaldēt” karu un tad nebūs saprotams – karš beidzies vai tas turpinās. Krievijai tas būs izdevīgi, jo sāk aprūkties resursi aktīvām darbībām. Ukraiņu žurnālistes Aļesjas Bacmanes pilnu interviju ar Grozevu var apskatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=kJ2AKnOlOyY

ASV Kongress atbalstījis 13,6 miljardu ASV dolāru piešķiršanu Ukrainai. Nauda pārsvarā domāta Ukrainas militāro struktūru stiprināšanai karā ar agresoru Krieviju un humānai palīdzībai, arī vairāk nekā 1,5 miljoniem ukraiņu bēgļiem.

No vakardienas ieraksta par situāciju Mariupolē: 47 Krievijas uzlidojumos un apšaudēs noslepkavotie Mariupoles iedzīvotāji trešdien guldīti masu kapā, atsaucoties uz pilsētas mēra vietnieka Sergija Orlova ziņoto, vēsta "The Guardian". Līdz šim Krievijas "denacifikācijas operācija", kā to dēvē viņu propagandisti, prasījusi 1170 civiliedzīvotāju dzīvības. Pilsētā vairs nav ūdens apgādes, siltumapgādes, elektrības un gāzes. Iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai kurina malku un kausē sniegu, skaidrojis Orlovs, pielīdzinot 400 000 cilvēku apdzīvotās pilsētas apstākļus viduslaikiem. Tiek lēsts, ka pilsētā vēl varētu būt palikuši aptuveni puse no visiem tajā dzīvojošajiem."Putins vēlas panākt, lai Ukraina būtu bez ukraiņiem. Tas ir genocīds. Krievijas uzbrukums nav vienkārši nodevīgs, tas ir kara noziegums. Viņi uzbrūk mums ar aviāciju, artilērijas šāviņiem, vairākām raķešu palaišanas ierīcēm," "The Guardian" žurnālistam Lūkam Hārdingam trešdien paudis Orlovs.Līdz šim Krievijas armija apšaudījusi evakuācijas koridoru, mīnējusi ceļu un izveidojusi kontrolpunktus. "200 000 cilvēku izmisīgi vēlas doties prom, bet tikai 2000 līdz 3000 cilvēku pilsētu spējuši pamest. Pārējie tiek iznīcināti. Krievi apzināti apšauda evakuācijai noteiktos pulcēšanās punktus," norādījis mēra vietnieks. Krievu karavīri apšauda arī to civiliedzīvotāju automašīnas, kuri saviem spēkiem mēģina izbēgt no aplenkuma, stāstījis Orlovs. Kremļa vadītie spēki nolīdzinājuši arī metalurģijas rūpnīcu "Azovstaļ", kurā līdz karam strādāja 11 000 cilvēku.Trešdien Krievijas armija ir iznīcinājusi Mariupoles devīto dzemdību namu – slimnīcu ar 600 gultasvietām. https://twitter.com/OlenaIvantsiv/status/1501603358687256581

Mariupolē kopš Krievijas iebrukuma sākuma gājuši bojā aptuveni 1300 civiliedzīvotāju, trešdien vakarā paziņoja pilsētas galvas padomnieks Petrs Andrjuščenko. (UNIAN)

