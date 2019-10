Kurdus lai aizstāv kaut Napoleons, paziņo Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps, kura lēmums atvilkt ASV spēkus no Sīrijas pierobežas ar Turciju ir atraisījis rokas turku ofensīvai pret Sīrijas kurdiem, nācis klajā ar paskaidrojumu, ka ASV nav pienākums aizsargāt kurdus.

Sīrijas kurdu "Tautas aizsardzības vienības" (YPG) bija starptautiskās koalīcijas galvenais balsts cīņā pret teroristu grupējumu "Daesh" ("Islāma valsts") šajā reģionā. Tikmēr Turcija YPG uzskata par "Kurdistānas strādnieku partijas", ko Ankara uzskata par teroristisku organizāciju, atzaru.

Sīrijas kurdus pret Turcijas plāniem attīrīt pierobežu no YPG aizsargāja reģionā izvietotie ASV speciālo spēku karavīri, taču Tramps nolēma tos atsaukt. Ankara to uzskatīja par "zaļo gaismu" operācijai un pagājušajā nedēļā sāka uzbrukumu.

Tramps pirmdien paziņoja par sankciju piemērošanu Turcijai, taču reizē arī norāda, ka ASV nav pienākums aizsargāt kurdus, kuri atrodas vairāk nekā 7000 jūdžu attālumā.

Kā ASV prezidents skaidro mikroblogošanas vietnē "Twitter", viņš nolēmis par lielākās daļas ASV spēku izvešanu no Sīrijas pēc džihādistu grupējuma "Daesh" "100% sakaušanas".

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away!