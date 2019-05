Kurš ieņems Junkera krēslu: Eiropas līderu debates Briselē

Eiropas Parlamenta (EP) plenārsēžu zālē Briselē trešdienas vakarā Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja amata vadošie kandidāti debatēja par Eiropas Savienības būtiskākajiem jautājumiem.

Debates vadīja televīzijas žurnālisti Emīlija Trana Ngujena no Francijas un Markuss Preiss no Vācijas, bet Anastīna Heikile no Somijas uzraudzīja jautājumus sociālajos medijos. Kandidāti debatēs atklāja, kādu viņi redz Eiropu un kāds eiropietim no vienotās savienības ir labums, kādas ir Eiropas vērtības un kā tās ietekmē ES starptautiskās attiecības, kā arī runāja par vides jautājumiem.

Šīs ir vienīgās debates, kurās piedalās visi seši Eiropas partiju izvirzītie EK priekšsēdētāja amata kandidāti (attēlā zemāk, sākot no labās augšējās rindas):

1. Niko Kijē, Eiropas Kreiso spēku partija

2. Ska Kellere, Eiropas Zaļo partija

3. Jans Zahradils, Eiropas Konservatīvo un reformistu alianse

4. Margrēte Vestagere, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība

5. Manfrēds Vēbers, Eiropas Tautas partija

6. Franss Timmermanss, Eiropas Sociālistu partija