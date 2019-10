Kvebekas province ievieš 'vērtību testu' imigrantiem

Ekonomiskajiem migrantiem, kas grib apmesties Kanādas frankofonajā Kvebekas provincē, būs jāiziet "vērtību tests", trešdien paziņoja šīs provinces valdība.

"Es domāju, ka ir svarīgi saprast vērtības un sabiedrību, kurā kāds grib dzīvot," sacīja Kvebekas premjerministrs Fransuā Lego.

Starp šīm vērtībām ir atbalsts demokrātijai, dzimumu līdztiesība un jauns sekulārisma likums, kas aizliedz daļai valsts ierēdņu valkāt reliģiskus simbolus, piemēram, sejas aizsegus vai turbānus, teica Lego.

Jaunā testa mērķis ir nodrošināt labāku integrāciju, sacīja Kvebekas imigrācijas ministrs Simons Žolēns-Barets. Viņš arī paziņoja, ka uzņemamo imigrantu skaita maksimums tiek palielināts no 40 000 šogad līdz 44 500 cilvēkiem 2020.gadā.

Kvebeka ir vienīgā Kanādas province, kas var izvēlēties, kurus no imigrantiem uz Kanādu tā grib uzņemt. Šī province piešķir viņiem tā saukto izlases sertifikātu, kas ir pirmais solis uz pastāvīgas uzturēšanās tiesībām.

Tests, kas gan neattieksies uz bēgļiem, tiks piemērots no nākamā gada 1.janvāra. Lai to nokārtotu, būs pareizi jāatbild uz vismaz 15 no 20 jautājumiem.

Kritiķi ir izteikušies, ka šis tests var kļūt par negatīvu vēsti potenciālajiem imigrantiem. Žolēns-Barets gan atzīmēja, ka līdzīgi testi ir Kanādā, Austrālijā un dažās Eiropas Savienības valstīs.