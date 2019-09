Lai izskaustu pļēgurošanu, Krievijā no lidmašīnas šļaksta svētīto ūdeni

Krievijas pilsētā Tverā garīdznieki no lidmašīnas virs pilsētas izslacījuši 70 litrus svētītā ūdens, tādā veidā vēloties izdziedēt iedzīvotājus no alkoholisma sērgas un citām likstām, vēsts portāls "Lenta.ru".

Lidojums ar svētīto ūdeni notika tradicionālā krusta gājiena ietvaros 11. septembrī, kad tiek atzīmēta skaidrā prāta diena.

Lidmašīnā atradās Tveras metropolīts, vēl viens baznīcas pārstāvis un laulāts pāris ar vīru, kurš "brīnumaini izdziedējies no pļēgurošanas". Līdz ar 70 litriem svētītā ūdens uz klāja līdzi tika ņemta arī ikonas "Neizsmeļamais kauss" un Jāņa Kristītāja ģīmetne.

"Jebkura slimība rodas no vīruss, bet vīruss ir sātans. Tāpēc jebkura slimība pirmkārt ir garīga slimība," skaidroja tēvs Aleksandrs. Ūdens laistīšanas laikā metropolīts lasīja lūgšanas, lai pasargātu pilsētu no tādām bēdām kā avārijas un sociālas nelaimes.

Tēvs Aleksandrs arī atbildēja tiem, kas skeptiski uztver krusta gājienu un lidojumu ar svētīto ūdeni: "Par ko smiekli? Par to, ka cenšamies palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no slimībām? Par to, ka propagandējam pārstāt patērēt alkoholu, narkotikas un netiklību – tas izraisa smieklus? Lai smejas, bet mēs darīsim savu darbu."

Krievijas impērijas laikā nozīmīgā pareizticība, kas padomju periodā netika atzīta un popularizēta, pēc PSRS sabrukuma Krievijā ieņem svarīgu lomu sabiedrībā, tostarp to atzīst un popularizē Kremlis.

Piemaskavā tiek celta Bruņoto spēku galvenā katedrāle – iestāde militāro priesteru skološanai. Pats Putins ir atzinis, ka Pareizticīgā baznīca ir dabisks Kremļa sabiedrotais ietekmes izplatīšanā.