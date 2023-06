Laikā, kad okupanti iznīcina dambi Ukrainā, ANO atzīmē Krievu valodas dienu

Otrdien, 6. jūnijā, kad Krievijas spēki uzspridzināja Kahovkas HES dambi Ukrainā, ANO aicina atzīmēt Krievu valodas dienu.

Vēstīts, ka okupanti uzspridzinājuši Kahovkas HES, līdz ar to izpostot infrastruktūru, radot plūdus un ekoloģisko katastrofu, kā arī apdraudot cilvēkus. Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā kopumā turpinās jau 467 dienas, ko pēdējā laikā pavada ikdienas raķešu un dronu-pašnāvnieku uzlidojumi Ukrainas pilsētām.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It's only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023



Savukārt ANO otrdien aicina atzīmēt tā saukto Krievu valodas dienu. ANO vietnē skaidrots, ka krievu valodai veltīto dienu 2010. gadā ieviesusi Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) – tādas dienas radītas katrai no sešām oficiālajām ANO valodām: arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu.

Organizācija arī uzsver, ka krievu valodai veltītā diena saskaņota ar krievu dzejnieka Aleksandra Puškina dzimšanas dienu 6. jūnijā. ANO uzsver, ka pasaulē ir aptuveni 258 miljoni krievu valodas lietotāju.

ANO tīmekļa vietnē otrdien publicētajā rakstā par Krievu valodas dienu nekas par galvenās valodas lietotājas – Krievijas – iebrukumu Ukrainā nav minēts.

Tomēr šīs dienas izcelšanu, kur roku pieliek arī Krievijas oficiālās iestādes, pamanījuši un savu neizpratni izrādījuši sociālo tīklu lietotāji, kuriem laika izvēle tādam pasākumam nešķiet piemērota.

The downtown of Nova Kakhovka, Kherson region right now because of blowing up Kakhovska HPS😭

Yeah, let’s celebrate russian language day, @UN 🤬#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/wSktjr7acL

— `starwalker 🌻⚔️ (@Dafna_Ringer) June 6, 2023

When Russia launched 35 cruise missiles over the territory of Ukraine at night, and blew up the Kakhovskaya HPP

@UN celebrates russian language day

How this clown organizaton have right to exist! pic.twitter.com/4Wf1BpNdNc — Roman Kyryliuk 🇺🇦 (@KyryliukRoma) June 6, 2023

United Nations is celebrating Russian language day knowing that #Russia blew up #KakhovkaHPP. I don’t have any wrath in me any longer, sorry, this is crazy. IT’S FUCKING CRAZY https://t.co/W7TnKAgFMn — Lesia Dubenko (@LesiaLVD) June 6, 2023

Russia: I will destroy Kahkovka dam, flood dozens of Ukrainian cities, endanger millions.

UN: oh look, there’s Russian language day

SHUT. THE. FUCK. UP.

— Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) June 6, 2023



Today, russian native speakers blew up the Kakhovka hydroelectric power plant. But given the UN's position, the russian language day is more important than the ecocide committed by the russians. How come? UN, are you hopelessly ill? https://t.co/sdMotAd6rW — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) June 6, 2023

When is @UN celebrating 🥳 russian culture day?!

Shouldn’t we wait for the russian war-crimes to stop, before highlight things like “Russian Language Day”?@antonioguterres??? pic.twitter.com/H6bm0pNCCK — Andrew Chakhoyan 🇺🇦 (@ChakhoyanAndrew) June 6, 2023

Meanwhile, UN twitter: "Today is Russian Language Day"

The explosion became known last night. Reactions 0.

🫠🫠🫠🫠 pic.twitter.com/0AljCQ1NpK

— Georgian Humanitarian Legion (@ghlfound) June 6, 2023

Savukārt Latvijas vēstniece ANO Katrīna Kaktiņa norādījusi, ka krievu valoda nepieder tikai Krievijai, kā arī tai nepieder cilvēki, kuri runā krieviski.