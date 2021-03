Laikraksti: Lielbritānija palielinās savu kodolarsenālu

Lielbritānija, veicot savas drošības, aizsardzības un ārējās politikas pārskatīšanu, gatavojas paziņot par sava kodolarsenāla palielināšanu, vēsta divi britu laikraksti.

Avīzes "The Guardian" un "The Sun" savās tīmekļa vietnēs pirmdien informējušas, ka Londona iecerējusi līdz šīs desmitgades vidum savu kodolarsenālu palielināt no 180 līdz 260 kodolgalviņām.

Abi laikraksti vēsta, ka šīs ziņas ietvertas sengaidītajā "Integrētajā pārskatā", kuru paredzēts publicēts otrdien.

Pārskatā esot arī nepārprotami atzīts, ka Krievija prezidenta Vladimira Putina vadībā uzskatāma par "aktīvu draudu", kamēr Ķīna rada arvien vairāk "sistemātisku problēmu".