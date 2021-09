Laikraksts: Tramps skaidrojis Putinam, ka žurnālistu priekšā spiests skarbi izteikties par Krieviju

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps 2019.gadā Osakā G20 samita gaitā Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu brīdinājis, ka žurnālistu priekšā asi izteiksies par Krieviju, vēsta laikraksts "Washington Post", atsaucoties uz bijušās Baltā nama preses sekretāres Stefānijas Grišemas grāmatu.

Grišema, kas 2019. gadā bija Trampa preses sekretāre, savā jaunajā grāmatā, kuras fragmenti ir laikraksta rīcībā, cita starpā atceras, kā notikusi Trampa un Putina saruna.

"Tramps todien pieliecās pie Putina un sacīja viņam: "Es dažu minūšu laikā pret jums izturēšos nedaudz skarbāk. Bet tas ir kamerām, bet pēc tam, kad viņi (žurnālisti) aizies, mēs parunāsim. Nu, jūs saprotat,"" Grišema raksta savā grāmatā "I'll Take Your Questions Now" ("Tagad es atbildēšu uz jūsu jautājumiem").

Turklāt Krievijas puse, kā atminas Grišama, šīm sarunām izraudzījusies "neparasti pievilcīgu tulci".

Kā uzskata grāmatas autore, tas darīts, lai novērstu Trampa uzmanību.

Eksprezidenta patlabanējā preses sekretāre Liza Haringtone grāmatu nodēvējusi par "kārtējo nožēlojamo mēģinājumu iedzīvoties uz prezidenta spēka un pārdot melus par prezidenta ģimeni".

Trampa un Putina divpusējā tikšanās G20 samitā Osakā notika 2019.gada 28.jūnijā.