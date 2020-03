Lielbritānijā izteiktāk nekā daudzviet citur pasaulē izjūtamas tā dēvētās paniskās izpirkšanas sekas, ziņo BBC. Ar pieredzēto, cenšoties atrast pārtiku, ar "Delfi" dalījās arī kāda Liverpūlē ilgstoši dzīvojošā latviete Silva.

"Nav piena, tualetes papīra, sadzīves ķīmijas preču, svaigas gaļas. Nav atrodams nekas, kas tiek fasēts bundžās – tomāti, pupiņas, zirnīši, kukurūza. Nav atrodami arī makaroni un rīsi, kā arī paracetamols," rakstīja Silva pēc divu dzīvesvietai tuvāko lielveikalu "ASDA Groceries" un "Home Bargains" vizītes ceturtdien, 19. martā, ap pusdienas laiku.

Viņa "Delfi" stāsta, ka, lai gan ziņās izskanējis, ka veikalu krājumi tiek regulāri papildināti, viņa nekādus papildinājumus pēdējās nedēļas laikā neesot novērojusi. Rezultātā rodas grūtības atrast pārtiku ikdienas maltīšu pagatavošanai ģimenei. Pat tik ierasta prece kā maize veikalu plauktos ir retums.

"Meitai "Tesco" mazajā veikalā teica, ka piegāžu vairs neesot. Tualetes papīru nekur neesmu redzējusi jau kopš pirmdienas. Tāpēc cilvēki izpērk arī visu, ar ko to var aizstāt – salvetes, zīdaiņiem domātās mitrās salvetes un citas lietas," viņa atklāj. Vienlaikus Silva ziņo par nelielu degvielas cenu kritumu.

BBC piektdien vēsta, ka lai gan pārtikas un citu preču krājumu ir pietiekami daudz, veikalu apgāde, ņemot vērā panisko pirkšanu prasa laiku. Līdz ar to, lai izvairītos no turpmāku jaunatvesto preču nepārdomātas izgrābšanas, vairums lielveikalu ķēžu ieviesuši trīs produktu politiku - katrs pircējs turpmāk nevarēs iegādāties vairāk nekā trīs viena veida preces. Īpaši tiek ierobežota tualetes papīru iegāde, jo tie no plauktiem tiek izķerti visvairāk, daudziem veidojot krājumus, ar kādiem pietiktu mēnešiem un gadiem.