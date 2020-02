Latvijā veikta izmeklēšana saistībā ar Baidena dēlu, apgalvo Trampa advokāts

ASV prezidenta Donalda Trampa privātais advokāts un bijušais Ņujorkas mērs Rūdijs Džuliāni intervijā telekanālam "Fox News" paziņojis, ka viņa rīcībā ir Latvijas valdības iestādes izdots dokuments, kas liecina, ka saistībā ar bijušā ASV viceprezidenta Džo Baidena dēlu Hanteru Baidenu Latvijā tiek veikta izmeklēšana "par korupciju".

Žurnālists Džesijs Voters Džuliāni vaicāja, vai viņam ir "dokumenti par Hantera Baidena biznesa darījumiem Ukrainā", piebilstot, ka Senāta Tieslietu komitejas priekšsēdētājs Lindsijs Greiems šajā lietā veiks izmeklēšanu.

"Lindsij, vari sākt," smejoties sacīja Džuliāni, bet tad piebilda - manā rīcībā ir "tas, ko es laikā, kad biju ASV prokurors, saucu par kūpošu ieroci".

"Mums ir dokumenti, Lindsij," raidījumā sacīja Trampa advokāts. "Šī ir naudas atmazgāšanas transakcija. Tā ir par 14,6 miljoniem [dolāru]. Tas ir Latvijas valdības paziņojums Ukrainas valdībai, ka saistībā ar Hanteru Baidenu notiek izmeklēšana par korupciju, korupcijas lietā."

"Es to vienkāršošu. 14,8 miljoni dolāru ceļo no Ukrainas uz uzņēmumu Latvijā, maskēti kā aizdevums. Tad tie no Latvijas ceļo uz citu uzņēmumu Kiprā, arī maskēti kā aizdevums. Un tad tie ceļo uz ASV, kur mēs pazaudējam pēdas," skaidroja Džuliāni.

Tīmekļa medija "The Blaze" pārraidē, kas cita starpā pirmdien ievietota arī sociālajā tīklā "Facebook", raidījuma vadītājs demonstrēja, pēc paša apgalvotā, Latvijas varasiestāžu dokumenta kopiju.

Atbilstoši raidījuma vadītāja teiktajam to izdevis "Latvijas Republikas Prokuratūras noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas birojs".

Kā skaidroja raidījuma vadītājs, rādot dokumenta kopiju, "šis ir dokuments, ko es nodevu atklātībā pagājušajā nedēļā, Rūdolfs Džuliāni nodod to atklātībā tagad, tas piektdienas rītā tika nosūtīts [ASV Senāta Finanšu komitejas priekšsēdētāja] senatora [Čaka] Graslija birojam, un viņi šobrīd veic izmeklēšanu saistībā ar Hanteru Baidenu par naudas atmazgāšanu".

Veroties, kā noprotams, Latvijas dokumenta kopijā, raidījuma vadītājs klāsta, ka tas ir "nosūtīts Ukrainas FID, tas ir Finanšu izlūkošanas dienestam, un temats ir "Burisma"".

Dokuments datēts ar laiku, kad Tramps vēl nebija kļuvis par ASV prezidentu, norādīja raidījuma vadītājs.

"Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests šobrīd izmeklē uzņēmuma "Burisma" aizdomīgas aktivitātes", dokumenta kopiju citē raidījuma vadītājs

"Atbilstoši publiski pieejamai informācijai uzņēmums "Burisma" un tā direktors Hanters Baidens ir iesaistīti korupcijas lietā. Latvijas FID ir zināms par sekojošiem pārskaitījumiem uz uzņēmuma "Burisma" kontu AS "Privat Bank"," dokumentu citē raidījuma vadītājs, paskaidrojot, ka no 2012. līdz 2015. gadam saņemti vairāk nekā 14,6 miljoni ASV dolāru un vairāk nekā 300 000 eiro no "Wire Logic Technology" kā aizdevuma vienošanās maksājums.

Kā skaidro raidījuma vadītājs, šādi fiktīvi aizdevumi ir veids, kā notiek naudas atmazgāšana.

Telekanāla "Fox News" pārraidē Džuliāni arī pauda, ka viņam ir trīs liecinieki, kas Hantera Baidena un Ukrainas korupcijas lietas izmeklēšanā ir gatavi "nosaukt vārdus".

Džulāni arī sacīja, ka vēlas, lai Tramps, pret kuru ASV Kongresā bija izvirzītas impīčmenta apsūdzības par varas ļaunprātīgu izmantošanu un šķēršļu likšanu taisnīguma īstenošanas ceļā, tiktu "pilnībā reabilitēts".