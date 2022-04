Lavrovs brīdina par 'reāliem' Trešā pasaules kara draudiem

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pirmdien paziņoja, ka miera sarunām ar Ukrainu vajadzētu turpināties, un brīdināja, ka pastāv "reāli" Trešā pasaules kara draudi.

Lavrovs arī kritizēja Ukrainas pieeju miera sarunām ar Krieviju.

"Labai gribai ir robežas. Bet, ja tā nav abpusēja, tas nepalīdz sarunu procesam. Bet mēs turpinām piedalīties sarunās ar komandu, kuru deleģējis [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelenskis, un šie kontakti turpināsies," sacīja Lavrovs.

Lavrovs arī apgalvoja, ka Zelenskis tikai "izliekas", ka piedalās sarunās.

"Viņš ir labs aktieris," sacīja Lavrovs, atgādinot Zelenska bijušo nodarbošanos. "Ja jūs uzmanīgi paskatīsieties un uzmanīgi izlasīsiet viņa teikto, jūs atradīsiet tūkstoš pretrunu," viņš piebilda.

Krievijas ārlietu ministrs arī sacīja, ka pašreizējā saspīlējuma apstākļos Trešā pasaules kara draudi ir "reāli".

"Draudi ir nopietni, tie ir reāli, tos nevar vērtēt par zemu," Lavrovs paziņoja Krievijas ziņu aģentūrai "Interfax".

Runājot par Ukrainā notiekošo bruņoto konfliktu, Lavrovs pauda pārliecību, ka "protams, viss beigsies ar [miera] līgumu, bet šī līguma parametrus noteiks tā kaujas darbību stadija, kurā šis līgums kļūs par realitāti".

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, komentējot Lavrova teikto par Trešā pasaules kara draudiem, atzīmēja, ka Maskava jūt sakāvi Ukrainā un tāpēc starptautiskajai sabiedrībai ir jāpalielina atbalsts Ukrainai.

"Krievija zaudē pēdējo cerību atbaidīt pasauli no Ukrainas atbalstīšanas. No turienes arī runas par "reāliem" Trešā pasaules kara draudiem. Tas tikai nozīmē to, ka Maskava jūt sakāvi Ukrainā. Tāpēc pasaulei vajag mūs atbalstīt vēl vairāk, lai mēs uzvarētu un aizstāvētu Eiropas un globālo drošību," tviterī uzsvēra Kuleba.