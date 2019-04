Leiboristi vēlas parlamenta balsojumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu vides un klimata jomā

Leiboristu partija vēlas nākamnedēļ sarīkot balsojumu parlamentā, lai izsludinātu ārkārtas stāvokli vides un klimta jomā.

"Trešdien Lielbritānijas parlamentam tiks dota iespēja būt pirmajam pasaulē, kas izsludinājis vides un klimta ārkārtas stāvokli, kas, cerams, novedīs pie rīcības," sestdien paziņoja leiboristu līderis Džeremijs Korbins.

Korbins gatavojas pieprasīt no valdības rīcību, lai sekmētu globālās temperatūras kāpuma ierobežošanu ar 1,5 grādiem. Lai to panāktu siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu emisija pasaulē būtu līdz 2030. gadam jāsamazina par vairāk nekā 50% no 2010. gada līmeņa.

Viņš norādīja, ka nesenie vides aktīvistu protesti Londonā bijis "milzīgs un nepieciešams modinātāja zvans", kas prasa "strauju un dramatisku atbildi".

Vides aktīvisti 11 dienas protestētāja dažādās Londonas vietās, ievērojami apgrūtinot satiksmi Lielbritānijas galvaspilsētā. Protestu laikā policija aizturēja vairāk nekā 1130 cilvēkus, no kuriem izvirzīja apsūdzības 69.