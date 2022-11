Leiena runā par 100 tūkstošiem ukraiņu kritušo un ievainoto; Ģenerālštābs neapstiprina

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, runājot par nepieciešamību saukt Krieviju pie atbildības par pastrādātajiem kara noziegumiem un postījumiem, Ukrainas zaudējumus karā novērtējusi uz 100 tūkstošiem kritušo un ievainoto.

Trešdien mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicētajā video Leiena teica, ka Ukrainā "gājuši bojā vairāk nekā 20 tūkstoši mierīgo iedzīvotāju un 100 tūkstoši ukraiņu karavīru". Taču pēc tam ieraksts izņemts un publicēts jau bez upuru skaita novērtējuma, raksta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests. Teikto par 100 tūkstošiem kritušo ukraiņu un video rediģēšanu ātri pārtvēra Krievijas militārie blogeri.

Vēlāk Komisijas pārstāve Dana Spinanta publicēja ierakstu, kurā pateicās par lasītāju vērību un precizēja, ka: "Izmantotās aplēses bija ņemtas no ārējiem avotiem un tās attiecas kā uz nogalinātajiem, tā ievainotajiem, un tām bija jāraksturo Krievijas nežēlība."

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.