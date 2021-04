Levits otro 'AstraZeneca' vakcīnas devu saņems 30. aprīlī

Pēc Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas uzaicinājuma pārcelt vakcinēšanas datumu Valsts prezidents Egils Levits otro "AstraZeneca" vakcīnas pret Covid-19 devu saņems 30. aprīlī, informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Kā informēja Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda, Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska uzsver, ka katrai vakcīnai ir savs ieteicamais otro devu saņemšanas intervāls - "AstraZeneca" vakcīnai tas pēc vadlīnijām ir 9 līdz 12 nedēļas pēc pirmās potes.

Vakcinācijas veicēja saņemtais aicinājums pārlikt vakcināciju uz vēlāku datumu nav saistīts ne ar vakcīnas drošību, ne kādām nesenām izmaiņām starptautiskās vai nacionālās zinātniskajās rekomendācijās, uzsver Zavadska.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka, nozīmējot otrās devas termiņu tuvāk 12. nedēļai, ir iespēja vakcīnas devas izmantot kādam vēl pirmajai devai, vienlaicīgi tiem, kuri jau saņēmuši pirmo devu, nodrošinot augstāko zinātniski pierādīto efektivitāti.

Informāciju par to, kad ir saņemama otrā deva, iedzīvotāji saņem no vakcinācijas veicēja - medicīnas iestādes, kas veic Covid-19 vakcināciju. Saņemot pirmo devu, visi iedzīvotāji tiek informēti par vakcinācijas datumu otrai devai. To vakcinācijas iestāde ieraksta iedzīvotājam izsniegtā kartiņā un reģistrē savā pierakstu sistēmā.

Zavadska uzsvēra, ka vakcīnu krājumu uzskaitei Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) seko līdzi katru dienu. Vakcinācijas iestādes pieprasa vakcīnas pirmajā un otrajām devām, ņemot vērā pierakstus. Šī informācija tiek ņemta vērā arī plānojot kopējo vakcīnu sadali.

"Vienlaikus no pieredzes redzam, ka sākotnēji aicinājām vakcinācijas veicēju nesteigties ar īsu termiņu norādīšanas pēc pirmās vakcīnu devas. Ja kāda vakcinācijas iestāde lemj mainīt vakcinācijas laiku, to var darīt un par vakcinācijas veicējs informē iedzīvotāju," pauda Zavadska.

Zavadska pavēstīja, ka gadījumos, kad rodas grūtības izvēlēties konkrētu laiku šo rekomendēto nedēļu intervālā, otrās devas saņemšanas vizīte esot plānojama tuvāk 12.nedēļai, kas zinātniskajās publikācijās uzrāda augstāku iedarbīgumu pret simptomātisku Covid-19.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja uzsvēra, ka šāda pirmās devas aizsardzība pierādīti ir spēkā no 22. dienas pēc pirmās devas līdz 90 dienām, kam pirms reģistrācijas pētījumos tika rūpīgi sekots. Tādēļ otrā deva var tikt dota tuvāk 12.nedēļai. Viņa arīdzan uzsvēra, ka otrās devas mērķis ir atgādināt imūnai sistēmai par Covid-19 izraisītāja raksturīgāko un nodrošināt, ka gan šūnu imunitāte, gan antivielas turas ilgi un pietiekamā daudzumā.