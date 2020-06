LGTB ideoloģija ir ļaunāka par komunismu, uzskata Polijas prezidents

Polijas prezidents Andžejs Duda savas priekšvēlēšanu kampaņas runā seksuālo minoritāšu (LGTB) tiesības un ideoloģiju nosaucis par daudz postošāku, nekā komunisms, vēsta raidsabiedrība BBC.

Duda, kurš ir valdošās konservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) kandidāts jūnija beigās gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, runā uzsvēra, ka viņa vecāku paaudze 40 gadus cīnījās pret komunistu ideoloģiju, taču viņi to nedarīja, lai rastos "jauna ideoloģija, kas ir pat vēl postošāka".

Polijas dienvidrietumos Brzegā notikušajā pasākumā Duda norādīja, ka vecāki ir atbildīgi par savu bērnu seksuālo izglītošanu un nevienai institūcijai nav iespējas iejaukties audzināšanā.

10. jūnijā Duda parakstīja priekšvēlēšanu piedāvājuma "Ģimenes hartu", kurā ietverti solījumi nepieļaut viendzimuma laulības un neļaut šādiem pāriem adoptēt bērnus, kā arī aizliegt skolās mācīt par LGTB lietām.

Kritiķi PIS partijai pārmet pret seksuālajām minoritātēm vērstu retoriku. Maijā LGTB tiesību aizsardzības grupa "ILGA-Europe" savā reitingā Poliju novērtēja kā sliktāko valsti LGTB tiesību ziņā starp Eiropas Savienības (ES) dalībniecēm.

PiS savus panākumus parlamenta vēlēšanās ir guvusi ar konservatīvu un nacionālistisku dienas kārtību un katoļticības vērtībām, tostarp atbalstu tradicionālajām ģimenēm un nepiekrišanu viendzimuma laulībām.

Tagad Duda savā runā LGTB tiesības pielīdzina komunismam, pret ko astoņdesmitajos gados sāka tautas kustība "Solidaritāte".

Aptaujas liecina, ka Dudam ir visas iespējas uzvarēt vēlēšanās un palikt prezidenta krēslā. Ekonomikas sarukšana Covid-19 krīzes dēļ viņa atrāvienu no citiem kandidātiem gan ir samazinājusi.

Viens no Dudas galvenajiem sāncenšiem ir liberālais Varšavas mērs Rafals Trzaškovskis no centriski labējās partijas "Pilsoniskā platforma"(PO). Viņš izpelnījies reliģisko un konservatīvo kritiku par to, ka atļāvis Varšavas skolās diskutēt par LGTB jautājumiem.

To uzrunā pieminēja arī Duda, uzsverot, ka iepriekšējā paaudze 40 gadus cīnījās par komunisma ideoloģijas izskaušanu no skolām.

"Viņi necīnījās, lai mēs tagad pieņemtu citu ideoloģiju, kas nāk pat vēl postošāka cilvēcei, ideoloģija, kas aiz cieņas un tolerances klišejām slēpj dziļu neiecietību," teica Duda.

Cits prezidenta amata kandidāts un LGTB tiesību aktīvists Roberts Biedrons no "Kreisās partijas" Dudas "Ģimenes hartu" nodēvēja par radikālu dokumentu, kas šķeļ Polijas sabiedrību.