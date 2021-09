Libānā pēc 13 mēnešu politiskās krīzes izveidota valdība

Libānā pēc 13 mēnešus ilgas politiskās krīzes izveidota jauna valdība, piektdien paziņojis prezidenta birojs.

Jaunas valdības izveidošana bija nosacījums ļoti nepieciešamajai starptautiskajai palīdzībai, bet tikai laiks rādīs, vai jaunais kabinets spēs īstenot reformas un izglābt Libānu no bankrota.

Libānas ekonomikas krīzi Pasaules Banka ir nosaukusi par vienu no smagākajām pasaulē kopš 19. gadsimta vidus.

Premjerministra amatu ieņems Nadžibs Mikati, kas iepriekš divreiz vadījis valdību - 2005. gadā un 2011. gadā. Uzņēmējs Mikati ir Libānas bagātākais cilvēks.

Prezidents Mišels Auns viņu premjerministra amatam izvirzīja jūlijā pēc tam, kad diviem iepriekšējiem kandidātiem neizdevās izveidot jaunu valdību.

Libānieši dzīvo bez valdības kopš pērnā gada 10. augusta, kad demisionēja premjerministrs Hasans Diabs.

Diaba valdība atkāpās, reaģējot uz plašiem sabiedrības protestiem pret politisko eliti, ko izraisīja 2020. gada 4. augustā Beirūtas ostā notikušais sprādziens, kurā dzīvību zaudēja aptuveni 190 cilvēki un vēl 6000 tika ievainoti. Sprādziens vēl vairāk saasināja postošo ekonomisko un finansiālo krīzi, kurā tiek vainota sistemātiska korupcija un nolaidība.

Pašreiz valdība spēj nodrošināt elektroapgādi valsts iedzīvotājiem tikai pāris stundas dienā, vietējā valūta zaudējusi vairāk nekā 90% no savas vērtības, veseli sabiedrības slāņi grimst nabadzībā, bet tie, kuri to var atļauties, emigrē no valsts.

Līdz šim izpildītas tikai dažas no reformām, ko starptautiskās institūcijas pieprasa apmaiņā pret palīdzību.

Parlamenta vēlēšanas Libānā paredzētas nākamgad.