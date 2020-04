Lībijā krievu algotņus vaino ķīmisko ieroču pielietošanā

Tripolē bāzētā Lībijas nacionālās vienotības valdība apsūdzējusi ģenerāļa Halifa Haftara spēku pusē karojošās Krievijas privātās militārās kompānijas "Vagner" algotņus nervu paralizējošas gāzes pielietošanā, ziņo "Lybia Observer".

Lībijā paralēli pastāv divas konkurējošas valdības. Tripolē bāzējās ANO atbalstītā nacionālās vienotības valdība, savukārt valsts austrumos Tubrukā Haftara spēku atbalstīta valdība.

"Ar "Vagner" saistīti kaujinieki pielietoja nervu paralizējošo gāzi pret mūsu bruņotajām vienībām Salahadinas rajonā Tripoles dienvidos," preses konferencē Tripolē paziņoja iekšlietu ministrs Fahti Bašaga.

Ministrs gan neprecizēja, kad tas ir noticis un vai incidentā ir cietušie. Pirms dažām dienām ANO atbalstītās Tripoles valdības spēki iesaistījās sadursmēs ar ģenerāļa Haftara spēkiem Tripoles apkārtnē.

Aprīlī Tripoles valdību atbalstošās vienības padzina Haftara spēkus no divām viņa ieņemtām pilsētām uz rietumiem no Tripoles – Sabratas un Surmanas. Šajā apkārtnē atrodas naftas komplekss, no kura notiek piegādes Itālijai.

Ēģiptes kanādiešu žurnālists Amurs Salahudins tviterī paziņoja, ka redzēja vairākus Tripoles valdības kaujiniekus bez redzamām traumām, kas raustījušies un vēmuši.

4days ago I saw 2 #GNA fighters at the field hospital with no visible injures shaking and vomiting with epilepsy like symptoms,I didn’t ask as I was injured & receiving treatment myself,today I can confidently confirm that #LNA is using some kind of a nerve gas @ Salahuddin front