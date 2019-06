Lidmašīnas avārijā Havaju salās gājuši bojā deviņi cilvēki

Nelielas lidmašīnas avārijā Dilingemas lidlaukā Oahu salā, ASV piederošajā Havaju salu arhipelāgā Klusajā okeānā, gājuši bojā deviņi cilvēki, atsaucoties uz vietējo varasiestāžu ziņoto, raksta CNN.

"King Air" divu dzinēju lidmašīna avarēja un aizdegās piektdienas vakarā netālu no Dilingemas lidlauka, bojā ejot deviņiem cilvēkiem, ziņoja Havaju salu Transporta departaments.

Nine people have died near Dillingham Airfield on the Hawaiian island of Oahu, following the crash of a Beechcraft King Air carrying skydivers. https://t.co/RccXRRAyB6 pic.twitter.com/nGLWstkYQa