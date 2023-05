Lidojuma laikā Dienvidkorejā pasažieris atvēris avārijas izejas durvis

Arestēts vīrietis, kas "Asiana Airlines" lidojumā no Čeju salas uz Daegu, lidmašīnai nolaižoties, atvēris avārijas izejas durvis, ziņo raidsabiedrība BBC.

Visi 194 pasažieri lidojumā izdzīvoja un lidmašīna droši piektdien nosēdās Dienvidkorejā, Daegu Starptautiskajā lidostā. Kā ziņo vietējie mediji, daļa pasažieru esot noģībuši, savukārt citi piedzīvojuši elpošanas problēmas.

ICYMI: This plane had to land with an open door after a passenger opened the emergency exit mid-flight. pic.twitter.com/tErJCcBAPa