Lielākā daļa 9. maija parādē soļojošo Krievijas karavīru bijuši palīgspēki, ziņo britu izlūki

Lielākā daļa no 9. maija parādē Maskavā soļojošajiem karavīriem bijuši palīgspēki, paramilitārie spēki, kā arī militāro mācību iestāžu kadeti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka 9. maijā Krievijas ikgadējā "Uzvaras dienas" parāde Sarkanajā laukumā iezīmēja materiālās un stratēģiskās komunikācijas izaicinājumus, ar kuriem okupanti saskaras 15 mēnešus ilgajā karā Ukrainā.

Tiek ziņots, ka parādē piedalījās vairāk nekā 8000 militārpersonu, bet lielākā daļa bija palīgspēki, paramilitārie spēki un militāro mācību iestāžu kadeti. Vienīgais personāls no regulāro spēku izvietojamiem formējumiem bija dzelzceļa karaspēka un militārās policijas vienībass, norāda Lielbritānijas ministrija.

Vecā T-34 modeļa tanks no ceremoniālās vienības bija vienīgais tanks parādē. Neskatoties uz lielajiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija būtu varējusi izrādīt vairāk bruņutehnikas. Krievijas varas iestādes, visticamāk, atturējās to darīt, jo vēlas izvairīties no iekšpolitiskas kritikas par parāžu, nevis kaujas operāciju izvirzīšanu par prioritāti, noslēgumā raksta britu izlūki.

