Lielbritānija: aizvadītajā nedēļā okupanti par prioritāti izvirzījuši spēku pastiprināšanu Ukrainas dienvidos

Aizvadītās nedēļas laikā Krievijas prioritāte, visticamāk, ir bijusi vienību pārorientēšana, lai stiprinātu spēkus Ukrainas dienvidos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Tomēr Donbasā Krievijas atbalstītie spēki – pārsvarā pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” kaujinieki – ir turpinājuši uzbrukumus uz ziemeļiem no Doneckas pilsētas, ziņo Londona.

Īpaši smagas kaujas ir notikušas Piski ciematā, kas atrodas netālu no Doneckas lidostas. Šis apgabals atrodas Donbasa kontroles līnijas frontē kopš 2014. gada. Krievijas uzbrukuma mērķis, visticamāk, ir nodrošināt kontroli pār M04 šoseju, kas ir galvenā pieeja Doneckai no rietumiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/rRYELPEUjo

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nJKmgDjAya