Lielbritānija: apmācību trūkuma dēļ okupanti saskaras ar apjomīgiem kaujas tanku zaudējumiem

Krievijas bruņoto spēku apjomīgie kaujas tanku zaudējumi Ukrainā, visticamāk, ir saistīti ar okupantu nespēju pareizi un pienācīgi izmantot eksplozīvi reaktīvās bruņas (ERA), teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Pareizi lietojot, ERA precīza trāpījuma gadījumā ar savu sprādzienu spēj izjaukt šāviņa vai reaktīvās strūklas spēku, tomēr Krievijas karavīriem, iespējams, trūkst atbilstošas apmācības ERA pielietošanā. Šāda karavīru kļūda bija vērojama jau Pirmajā Čečenijas karā 1994.gadā, vēsta Lielbritānija.

Ir ļoti iespējams, ka zināšanu trūkuma dēļ, sprādzienbīstamo elementu ievietošana nelielajās kārbiņās tiek aizmirsta vai tiek ievietots neatbilstošs materiāls. Aculiecinieka dokumentētajā video redzams, ka šajā gadījumā sprāgstošu elementu vietā, bruņās ievietota gumija.

Captured Russian T-80BVM tank in #Ukraine. Instead of Relikt Explosive Reactive Armor (ERA), supposed successor to Kontakt-1, the containers are either filled with rubber sheets or are just empty, with no traces of Relikt ERA ever been in there. #RussianCorruption. See 🧵 below: https://t.co/v2Rrd3aRL0 pic.twitter.com/6mxY5xvZwe