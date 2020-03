Lielbritānijā armija sniegs atbalstu 'Covid-19' krīzes laikā

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka armija iesaistīsies, lai sniegtu atbalstu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā "Covid-19" krīzes laikā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Karavīru skaits, kuri atrodas paaugstinātā gatavībā, tiks dubultots, sasniedzot 20 tūkstošus, tāpat gaidīšanas režīmā pārvestas rezerves.

Aizsardzības ministrija arī plāno apmācīt 150 karavīrus skābekļa autoscisternu vadīšanai, lai palīdzētu veselības dienestam apgādāt medicīniskās iestādes.

Savukārt Aizsardzības zinātnes un tehnoloģiju laboratorijas pētnieki palīdzēs veselības aizsardzības orgāniem izprast vīrusa dabu un ierobežot izplatību.

Lielbritānijā līdz ceturtdienai apstiprināti 2626 inficēšanās gadījumi. 104 ar "Covid-19" saslimušie cilvēki miruši, bet 65 izveseļojušies.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 221 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 9000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.

Vairāk nekā 85 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.