Lielbritānija gatavojas Krievijas oligarhu savrupmājās izmitināt ukraiņu bēgļus

Lielbritānijas valdība varētu konfiscēt Krievijas oligarhu savrupmājas Londonā un izmitināt tur ukraiņu bēgļus, ja tiks izstrādāts attiecīgs juridiskais pamatojums, paziņojis britu premjerministra vietnieks Dominiks Rābs.

Viņš nav sīkāk stāstījis par to, kāds būs šis pamatojums un kas to izstrādā, vienīgi norādījis, ka tas ir "komandas darbs, kurā iesaistīta visa valdība no ārlietu un aizsardzības ministriem līdz pat [mājokļu lietu ministram Maiklam] Govam, un, protams, pie tā aktīvi strādā premjers [Boriss Džonsons]".

Rābs piebildis, ka valdība drīzumā arī ierosinās aizliegt oligarhiem izmantot Lielbritānijas juridisko firmu pakalpojumus savu īpašumu un reputācijas aizstāvēšanai.

"Esam jau redzējuši, kā oligarhi, kleptokrāti un ar [Krievijas prezidentu Vladimiru] Putinu saistīti cilvēki brauc pie mums un pēc mūsu likumiem tiesājas par goda un cieņas aizskaršanu pret tiem, kas ceļ gaismā korupciju, vai nu tie būtu žurnālisti, aktīvisti vai sabiedriskās organizācijas," viņš norādījis.

Pēc vicepremjera teiktā, tiks pieņemts jauns likums, kas liegs oligarhiem iespēju izmantot Lielbritānijas tiesas žurnālistu apklusināšanai.

Kā ziņots, Lielbritānijas valdība ceturtdien, 3. martā, pavēstīja, ka soda pasākumu vidū, kas Krievijai piemēroti par iebrukumu Ukrainā, nosaka sankcijas Krievijas oligarhiem - miljardierim Ališeram Usmanovam un bijušajam Krievijas vicepremjeram Igoram Šuvalovam, norādot, ka viņiem abiem ir "nopietnas intereses Lielbritānijā un ciešas saites ar Kremli".