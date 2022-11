Lielbritānija: Hersonas zaudēšana neļaus okupantiem izveidot sauszemes tiltu līdz Odesai

Hersonas rietumkrasta zaudēšana, visticamāk, neļaus Krievijai sasniegt stratēģiskos centienus izveidot sauszemes tiltu, kas sasniegtu Odesu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 9. novembrī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu deva rīkojumu izvest Krievijas spēkus no Dņepras upes rietumu krasta Hersonā, Ukrainas dienvidos.

Krievijas spēku komandieris Ukrainā ģenerālis Sergejs Surovikins apstiprināja, ka viņi atkāpsies uz aizsardzības pozīcijām gar Dņepru, kā galveno šāda lēmuma iemeslu minot spēku apgādes problēmas. Krievijas spējām noturēt savus spēkus Dņepras rietumu krastā problēmas radīja Ukrainas triecieni pa okupantu apgādes ceļiem, raksta Lielbritānijas ministrija.

Atkāpjoties, Krievijas spēki ir iznīcinājuši vairākus tiltus, lai palēninātu un aizkavētu Ukrainas spēku virzību uz priekšu. Nelielā upes šķērsošanas punktu skaita dēļ Krievijas spēki būs neaizsargāti. Iespējams, ka izvešana notiks vairākas dienas ar aizsardzības pozīcijām un artilērijas apšaudēm, kas piesegs aizejošos spēkus, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/VQ5RuGCleE

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/K6DWlrgdzv