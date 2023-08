Lielbritānija: Krievija aizvien vairāk ierobežo iedzīvotāju piekļuvi VPN

Krievijas amatpersonas pagājušās nedēļas laikā, visticamāk, ir palielinājušas savus centienus liegt valsts iedzīvotājiem pieeju virtuālajam privātajam tīklam (VPN), teikts jaunajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija.

Ziņojumi norāda, ka daudziem šāda tipa tīkliem vairākos Krievijas reģionos vairs nav iespējams piekļūt.

Ar VPN palīdzību interneta lietotājiem ir iespēja savu pieeju internetam padarīt privātu, lai apietu valsts ieviesto cenzūru. Lai gan Krievijā kopš 2017. gada šādi privātie tīkli ir nelikumīgi, tie valstī kļuvuši ļoti populāri. Šāds tīkls dod iespēju Krievijas iedzīvotājiem piekļūt objektīvām starptautiskajām ziņām, tai skaitā par Ukrainu.

Londona uzsver, ka VPN ir lielākais izaicinājums okupantu centieniem īstenot iekšējo informācijas kontroli. Lai atturētu iedzīvotājus no privāta tīkla izmantošanas, Krievija ne tikai ir centusies radīt tehniskus traucējumus, bet arī īstenojusi publisku informācijas kampaņu. Agresorvalsts cenšas iedzīvotājus iebiedēt, apgalvojot, ka VPN pakļauj personīgos datus riskam.

