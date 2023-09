Lielbritānija: Krievija jaunajā mācību gadā skolēniem mācīs rīkoties ar 'kalašņikoviem'

Krievijā jaunajā mācību gadā skolēni apgūs, kā rīkoties ar automātiem AK-47 un mācīsies par "speciālo militāro operāciju" Ukrainā, ziņo Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas skolās mācību gads sācies ar jaunu mācību programmu, kurā plānots iekļaut gan militāro spēju apgūšanu, gan mācīt skolēniem Kremļa redzējumu par Ukrainas vēsturi. Diktators Vladimirs Putins semestra pirmajā dienā esot personīgi novadījis atvērto mācību stundu 30 skolēniem. Atjauninātajā nacionālajā vēstures eksāmenā starp tēmām iekļauta arī "Krimas atkalapvienošanās ar Krieviju" un "speciālā militārā operācija" Ukrainā.

Krievijas parlaments mācību programmu apstiprinājis aizvadītajā gadā. Viens no apgūstamajiem programmas elementiem ir "Dzīvības drošības pamati", kas ieviests tieši vecāko klašu skolēniem. Tajā iekļauts pamata militāro apmācību modulis. Skolēniem būs jāapgūst kā rīkoties ar automātu AK-47 jeb "kalašņikovu", rokas granātu izmantošanu, bezpilota lidaparātu (UAV) operācijas un pirmo palīdzību kaujas laukā. Norādīts, ka pie skolēniem it kā varētu ierasties arī Ukrainas veterāni.

Londona norāda, ka jaunā mācību programma kalpos trim mērķiem: lai mācītu skolēnus, balstoties uz Kremļa ideoloģiju par "speciālo militāro operāciju", ieaudzināt skolēnos cīņas domāšanu un samazināt laika posmu, kas atvēlēts mobilizācijai un karavīru nosūtīšanai un karalauku.

Skolēnu iepazīstināšana ar UAV operācijām norāda uz to pieaugošo nozīmi kaujas laukā un iegūtajām atziņām no agresijas Ukrainā.

