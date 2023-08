Lielbritānija: Krievija karavīriem cēlusi algas cerībā piesaistīt armijā jaunpienācējus

Militārais dienests Krievijas bruņotajos spēkos kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, palielinoties atalgojumam, ir kļuvis aizvien ienesīgāks, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

2022. gada 4. februārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādīja, ka leitnants mēnesī atalgojumā saņem 81 200 rubļus, kas ir aptuveni 800 eiro. Savukārt 2022. gada oktobrī viņš paziņoja, ka pat mobilizētie privātie karavīri mēnesī saņems 195 000 rubļus, kas ir vairāk nekā 1800 eiro.

Daudzi zemākās pakāpes karavīri, kas cīnās Ukrainā šobrīd saņemot vairāk nekā 200 000 rubļu mēnesī. Tie ir aptuveni 2000 eiro. Londona norāda, ka šī brīža atalgojums par 2,7 reizēm pārsniedz Krievijas vidējo algu, kas ir 72 851 rublis (700 eiro).

Visticamāk, šāds atalgojums un papildu priekšrocības ieviestas, lai motivētu cilvēkus pievienoties armijai, īpaši tiem, kuri ir no Krievijas trūcīgajām teritorijām. Tomēr ziņojumā prognozēts, ka Krievija tik un tā, visticamāk, nesasniegs savus mērķus attiecībā uz brīvprātīgu iedzīvotāju pievienošanos dienestam.

