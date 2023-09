Lielbritānija: Krievija nogremdē kuģus, lai pasargātu Krimas tiltu

Krievija izmanto dažādus aizsardzības līdekļus Krimas tilta tuvumā, lai samazinātu turpmāko uzbrukumu iespējamos radītos zaudējumus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona uzsver, ka Kerčas šaurums ir apgrūtinājums militārās loģistikas atbalstam Krievijas spēkiem okupētajās Hersonas un Zaporižjas apgabalu daļās. Krievija ļoti paļaujas uz Krimas tiltu un prāmjiem, lai šķērsotu šaurumus.

Okupanti izmanto virkni pasīvo aizsardzības līdzekļu, piemēram, dūmu ģeneratorus un zemūdens barjeras. Kā arī dažādus aktīvos aizsardzības līdzekļus, tai skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinātu ūdens šķērsošanas vietas un samazinātu turpmāko uzbrukumu iespējamos radītos zaudējumus. Londona uzsver, ka tilta nozīme ne tikai Krievijas veiktās okupācijas loģistikā, bet arī simbolismā nosaka šos plašos aizsardzības pasākumus.

Kopš otrdienas, 29. augusta, attēli apstiprina, ka Krievija ir izveidojusi zemūdens barjeru no iegremdētiem kuģiem un citiem palīglīdzekļiem, lai atturētu attālināti vadāmos autonomos virsūdens peldlīdzekļus (USV) no uzbrukumiem Krimas tiltam. Tilta dienvidu daļā kuģi ir iegremdēti 160 metrus viens no otra.

2022. gada septembrī Krievijas flote vairākas dienas uz baržām izvietoja viltus radarus, lai, visticamāk, maldinātu pretradaru raķetes. Krievija tiltu centusies pasargāt arī, izmantojot TDA-3 dūmu ģeneratorus. Šīs ierīces tika izmantotas 12. augustā, lai fiksētu ienākošus gaisa draudus.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 September 2023

