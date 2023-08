Lielbritānija: Krievija pēdējo mēnešu laikā sākusi veidot jaunas vienības

Krievija, visticamāk, pēdējo divu mēnešu laikā ir sākusi veidot jaunas vienības, lai paplašinātu tās sauszemes karaspēku. To skaitā ir arī 25. kombinētā ieroču armija, teikts jaunajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Kopš iebrukuma Ukrainā, galvenokārt, Krievija ir koncentrējusies uz jau esošu vienību papildināšanu ar rezervistiem vai teritoriālās aizsardzības kājnieku pulku papildināšanu.

Okupanti līdz šim reti ir veidojuši jaunas organizācijas, piemēram, kombinētās ieroču armijas, kuras ir paredzētas kā neatkarīgs spēks. Kā izņēmumu var skaitīt 3. armijas korpusu (3AK), ko izveidoja 2022. gada vasarā. 3AK sniegums līdz šim bijis vājš, uzsver Londona.

Visticamāk, Krievija jebkādas jaunas vienības uz Ukrainu nosūtīs tikai kā rezerves jau esošajiem spēkiem. Ilgtermiņā Krievija apņēmusies stiprināt tās bruņotos spēkus, lai tā būtu gatava vajadzības gadījumā stāties pretī NATO. Bez jaunas Krievijas iedzīvotāju piespiedu mobilizācijas eksistē maza iespēja, ka okupantiem izdosies atrast pietiekamu skaitu karavīru, lai izveidotu pat vienu jaunu vienību, norāda britu izlūki.

