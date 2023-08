Lielbritānija: Krievija, visticamāk, šogad atcēlusi 'Zapad' mācības

Krievija, visticamāk, ir atcēlusi "Zapad-2023" kopīgās stratēģiskās apmācības, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Londona norāda, ka apmācībām būtu bijis jānotiek šā gada septembrī. Tas tiek uzskatīts par nozīmīgu ikgadēju pasākumu, kas paredzēts kā kulminācija militāro mācību gadam.

Sākot no 2010. gada Krievija ir organizējusi četru gadu ciklu, kā laikā kopīgās stratēģiskās mācības rotē visā valstī. Tomēr kopš 2021. gada okupanti katru otro gadu mācības rīkoja tieši Krievijas rietumos. Par apmācību prioritāti pēdējos gados kļuvuši it kā draudi no NATO un stāšanās tiem pretī.

Krievijas zemais sniegums Ukrainā liecina par to, ka šīm apmācībām ir bijusi ierobežota vērtība un tās, galvenokārt, bijušas tikai šova elements, norādīts ziņojumā. Visticamāk, Krievija apmācības atcēlusi, jo pieejams ir ļoti neliels daudzums karavīru un aprīkojuma. Iespējams, ka Krievijas līderi ir jūtīgi pret iespējamo iekšējo kritiku, ko varētu izraisīt vēl vienas gludi pasniegtas, bet ne ar vērtīgu ieguvumu, stratēģiskās mācības kara laikā.