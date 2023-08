Lielbritānija: Krievijas gaisa uzbrukumu efektivitāte Ukrainas dienvidos samazinās

Krievijas gaisa spēki turpina mērķtiecīgi izmantot resursus, lai atbalstītu sauszemes operācijas Ukrainā, tomēr šiem centieniem nav izšķirošas ietekmes, teikts jaunajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas taktiskie kaujas lidaparāti vasarā veica vairāk nekā 100 uzlidojumus dienā, tomēr tie vienmēr notika virs Krievijas kontrolētajām teritorijām Ukrainas pretgaisa aizsardzības draudu dēļ.

Okupanti ir mēģinājuši šīs grūtības pārvarēt, aizvien vairāk izmantojot aviobumbas, kas papildinātas ar planēšanas aprīkojumu. Lidaparāts tās spēj palaist vairāku kilometru attālumā no mērķa, tomēr šādas bumbas ne vienmēr ir precīzas, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ukrainas pretuzbrukuma sākumā šā gada jūnijā Krievijas kaujas helikopteru uzbrukumi bijuši veiksmīgi. Tomēr pēdējo nedēļu laikā Krievijas spējas veikt efektīvus taktiskos gaisa uzbrukumus dienvidos samazinās, noslēgumā raksta britu izlūki.

