Lielbritānija: Krievijas izmantotie irāņu droni ir viegli neitralizējami ar parasto pretgaisa aizsardzību

Krievija kopš 2022. gada augusta Ukrainā ir izmantojusi Irānā ražotus bezpilota lidaparātus, tostarp uzbrukuma dronu "Shahed-136". Šie droni ir lēni un lido zemā augstumā, padarot atsevišķus lidaparātus viegli notriecamus, izmantojot parasto pretgaisa aizsardzību, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka neskatoties uz to, ka tie spēj nolidot aptuveni 2500 kilometrus, “Shahed-136” rada relatīvi nelielu triecienu, tādēļ maz ticams, ka tie pildīs dziļā uzbrukuma funkciju, kurai Krievija, domājams, vēlējās to izmantot.

Krievija izmantoja “Shahed” variantus plašajos triecienos, ko tā veica 10. oktobrī. Iepriekš Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka Krievija kopumā palaidusi 86 “Shahed-136” un apgalvoja, ka 60 procenti no tiem tikuši iznīcināti gaisā.Pastāv reāla iespēja, ka Krievija ir guvusi zināmus panākumus, vienlaikus uzbrūkot ar vairākiem šī modeļa bezpilota lidaparātiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tā kā Krievijas taktiskajām kaujas lidmašīnām joprojām ir ierobežota ietekme pār Ukrainas teritoriju, uzticamas, ilgtspējīgas un precīzas darbības līmeņa trieciena spējas trūkums ir viena no Krievijas nozīmīgākajām problēmām Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

