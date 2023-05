Lielbritānija: Krievijas pretgaisa aizsardzība nespēj novērst dronu uzbrukumus svarīgiem okupantu gaisa spēku elementiem

3. maijā vairāki bezpilota lidaparāti (UAV) ietriecās Krievijas Seščas gaisa bāzē, kas atrodas 150 kilometrus uz ziemeļiem no Ukrainas robežas. Uzbrukumā varētu būt bojāta viena Krievijas Militārās transporta aviācijas (VTA) smagā transporta lidmašīna An-124, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Sešča ir VTA centrs Krievijas rietumos, un tam ir bijusi liela loma Krievijas iebrukuma Ukrainā veicināšanā.

Krievija arī izmanto šo bāzi, lai palaistu Irānā ražotus vienvirziena uzbrukuma bezpilota lidaparātus Kijivas virzienā, norāda Lielbritānijas ministrija.

VTA ir ar plašiem resursiem bagāts Krievijas gaisa spēku elements, kas ir būtisks transportam visā valstī. Krievijas līderi būs nobažījušies, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība joprojām tiek apdraudēta, riskantās situācijās nostādot stratēģiski nozīmīgos militāros aktīvus, piemēram, VTA bāzes, noslēgumā raksta britu izlūki.

