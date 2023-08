Lielbritānija: Krievijas pretgaisa aizsardzībai ir grūtības fiksēt dronu uzbrukumus

Krievijas pretgaisa aizsardzībai ir grūtības fiksēt vienvirziena uzbrukuma bezpilota lidaparātus (OWA-UAV) valsts gaisa telpā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Naktī uz trešdienu, 30. augustu, Krievija piedzīvoja līdz pat pieciem dažādiem triecieniem ar vienvirziena uzbrukuma bezpilota lidaparātiem, kas uzskatāms par plašāko pret Krieviju veikto uzbrukumu kopš konflikta sākuma. Sprādzieni fiksēti Maksavā, Brjanskā, Rjazaņā, kā arī Pleskavas lidlaukā, kas atrodas netālu no Igaunijas robežas.

Ziņojumā prognozēts, ka uzbrukuma Pleskavas lidlaukam rezultātā, visticamāk, bojātas vairākas Krievijas militārā transporta lidmašīnas. Augustā vien Krievija līdz šim piedzīvojusi 25 dažādus dronu uzbrukumus, kuri gandrīz noteikti veikti ar OWA-UAV.

Daudzi no bezpilota lidaparātiem savus nospraustos mērķus sasniedza, kas nozīmē, ka Krievijas pretgaisa aizsardzībai ir grūtības tos fiksēt un iznīcināt. Londona norāda, ka Krievija, visticamāk, pārdomā tās pretgaisa aizsardzības pozīcijas teritorijā starp Maskavu un Ukrainu ar mērķi labāk atvairīt uzbrukumus.

Iepriekšējo triecienu pret Krievijas militārajām aviācijas bāzēm rezultātā okupanti savas militārās lidmašīnas ir izkaisījuši par visu valsti. Tomēr pēdējie dronu triecieni parādīja UAV ievērojamo nozīmi. Rezultātā turpmāka okupantu lidaparātu izvietošana pa visu valsti ir izaicinošāka, norādīts izlūkdatos. Visticamāk, Krievijai nāksies apdomāt papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu pievienošanu lidlaukiem, kurus tā uzskata par apdraudētiem no dronu uzbrukumiem.

