Lielbritānija: loģistikas šķēršļi okupantiem liedz atsākt liela mēroga sauszemes spēku ofensīvu

Aizvadītajā mēnesī notikusī Krievijas spēku atvilkšana no Dņepras upes rietumu krasta Ukrainas bruņotajiem spēkiem nodrošinājusi iespējas veikt papildus triecienus pa okupantu loģistikas mezgliem un sakaru līnijām, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ukraiņu veiktie triecieni, visticamāk, okupantus pamudināja pārvietot loģistikas mezglus, tostarp dzelzceļa pārvades punktus, tālāk uz dienvidiem un austrumiem.

Krievijas vienībām būs jāveic papildu darbietilpīga ekipējuma iekraušana un izkraušana no dzelzceļa uz autotransportu. Arī pārvietojoties ar auto, lai apgādātu savus aizsardzības pozīcijās esošos karavīrus, okupanti joprojām būs neaizsargāti pret Ukrainas artilēriju, raksta britu izlūki.

Krievijas bruņoto spēku munīcijas trūkums, ko saasinājušas šīs loģistikas problēmas, iespējams, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas pašlaik ierobežo Maskavas iespējas atsākt efektīvas, liela mēroga sauszemes ofensīvas darbības.

