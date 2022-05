Lielbritānija: nerēķināšanās ar Ukrainas pretestību radījusi lielus zaudējumus okupantu elitārajām vienībām

Nespēja paredzēt Ukrainas pretestību un tai sekojošā Krievijas komandieru pašapmierinātība ir radījusi ievērojamus zaudējumus daudzās Krievijas elites vienībās, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas gaisa desanta spēki – VDV – kopš Maskavas iebrukuma sākuma ir bijuši iesaistīti vairākās ievērojamās okupantu taktiskajās neveiksmēs. To vidū ir mēģinājums virzīties uz Kijivu caur Hostomeļas lidlauku martā, neveiksmēm Izjumas asī kopš aprīļa un nesenajiem neveiksmīgajiem Siverskijdonecas upes šķērsojumiem, raksta Londona.

Krievijas militārā doktrīna paredz VDV norīkošanu veikt dažas no vissarežģītākajām operācijām. 45 000 cilvēku lielajā VDV pārsvarā ir profesionāli līguma karavīri. Šo spēku pārstāvjiem ir elites statuss un lielāka samaksa.

VDV ir izmantots misijās, kas ir labāk piemērotas smagākām kājnieku vienībām, un kampaņas laikā gaisa desanta spēki ir cietuši lielus zaudējumus. VDV nestabilais sniegums, iespējams, atspoguļo nepareizu pārvaldību un Krievijas nespēju nodrošināt pārākumu gaisa telpā, norāda britu izlūki.

Nepareizā VDV dislocēšana Ukrainā parāda, kā Putina milzīgie ieguldījumi Krievijas armijā pēdējo 15 gadu laikā ir radījuši nelīdzsvarotu kopējo spēku, ziņo Lielbritānijas ministrija.

