Lielbritānija: Okupanti šonedēļ pret Ukrainu izšāvuši dārgas un ierobežota apjoma spārnotās raķetes

Naktī no 8. uz 9. maiju Krievijas Jūras spēku Melnās jūras flotes kuģi izšāva astoņas "SS-N-30a SAGARIS" sauszemes uzbrukuma spārnotās raķetes (LACM) pret Ukrainu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šī bija tikai otrā Krievijas Jūras spēku LACM izmantošanas reize kopš 9. marta. Līdz 2023. gada martam Krievijas flote bieži izšāva SAGARIS raķetes. Krievija, visticamāk, uz laiku apturēja šo ieroču lietošanu, jo vēlējās atjaunot savus rezerves krājumus.

Īstermiņā Krievija, iespējams, uzskata LACM par galveno spēju uzbrukt dziļi Ukrainā, lai izjauktu paredzamos Ukrainas pretuzbrukumus. Tomēr no stratēģiskā skatupunkta, Krievija arī uzskata, ka konvencionālajiem SAGARIS un citiem LACM ir svarīga loma jebkurā hipotētiskā konfliktā ar NATO, norāda Lielbritānijas ministrija.

Kā izmantot šos ierobežotā apjoma un dārgos ieročus ir viena no daudzajām dilemmām, ar kurām saskaras Krievijas komandieri, jo karš Ukrainā ir ieildzis daudz ilgāk, nekā viņi sākotnēji plānoja, noslēgumā raksta britu izlūki.

