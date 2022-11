Lielbritānija: okupanti tankus un kaujas mašīnas sākuši ņemt no Baltkrievijas krājumiem

Pēdējo nedēļu laikā Krievija, visticamāk, ir lēmusi par vismaz 100 papildu tanku un kājnieku kaujas mašīnu iegādi no Baltkrievijas krājumiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka krievu karavīri, kas dienē Ukrainā, ir vīlušies, ka ir spiesti izmantot vecās kājnieku kaujas mašīnās, kuras viņi raksturo kā alumīnija kārbas.

Oktobra vidū, saskaroties ar Ukrainas ofensīvu, Krievijas bruņumašīnu zaudējumi pieauga līdz vairāk nekā 40 dienā, kas ir aptuveni vienam bataljonam paredzēto transportlīdzekļu apjoms, norāda Lielbritānijas ministrija.

Bruņotās vienības un artilērija ir galvenā Krievijas karošanas sastāvdaļa. Okupantu pašreizējās problēmas Ukrainā daļēji ir skaidrojamas ar to, ka tiem ir grūtības tikt gan pie artilērijas munīcijas, gan pietiekami kvalitatīvām rezerves bruņumašīnām, noslēgumā raksta britu izlūki.

