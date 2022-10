Lielbritānija: okupanti Ukrainā zaudējuši lielu skaitu uzbrukuma helikopteru

Kopš iebrukuma Ukrainā sākuma Krievija zaudējusi vismaz 23 uzbrukuma helikopterus "Ka-52 HOKUM". Tas veido vairāk nekā 25% no Krievijas gaisa spēku rīcībā esošās 90 "Ka-52" flotes un gandrīz pusi no kopējiem okupantu helikopteru zaudējumiem Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka Krievijas uzbrukuma helikopteri, visticamāk, ir īpaši cietuši no Ukrainas pārnēsājamām pretgaisa aizsardzības sistēmām, savukārt krievu helikopteri bieži darbojas ar mazāku kaujas lidmašīnu nodrošinātās aizsardzības līmeni, nekā to varētu sagaidīt saskaņā ar Krievijas militāro doktrīnu.

Krievija joprojām nespēj uzturēt atbilstošu pārākumu gaisa telpā, lai veiktu efektīvu atbalstu frontes līnijas tuvumā, un tās artilērijas munīcija izsīkst, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Krievijas komandieri, visticamāk, arvien biežāk organizē augsta riska uzbrukuma helikopteru misijas kā vienu no retajām iespējām sniegt ciešu atbalstu sauszemes karaspēkam, noslēgumā raksta britu izlūki.

