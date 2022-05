Lielbritānija: Okupantu līdzšinējie karavīru upuri līdzinās PSRS zaudējumiem Afganistānā

Pirmajos trīs kara mēnešos Ukrainā Krievija, visticamāk, ir cietusi līdzīgu karavīru nāves gadījumu skaitu, kādu piedzīvoja Padomju Savienība deviņu gadu kara laikā Afganistānā, teikts jaunākajā izlūkdienestu informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Lielbritānijas ministrija skaidro, ka pie lielā okupantu zaudējumu skaita vainojami vairāki faktori, tostarp slikta taktika, nepietiekama operacionālā elastība un arī vadība, kas atkārtoti pieļauj kļūdas. Krievijas zaudējumi turpina pieaugt arī Donbasa ofensīvas laikā.

Krievijas sabiedrība pagātnē ir bijusi jutīga pret upuriem, kas piedzīvoti karos, kurus izvēlējusies sākt valsts vadība, raksta britu izlūki.

Turpinot pieaugt upuru skaitam Ukrainā, zaudējumi kļūs arvien redzamāki, un var pieaugt sabiedrības neapmierinātība ar karu, kā arī vēlme šo neapmierinātību paust, prognozē Londona.

